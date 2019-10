Hartos del Brexit: un canal británico lanza una señal sin noticias del divorcio

Frente al Parlamento británico, manifestantes que se oponen al divorcio con la UE Fuente: AP

LONDRES.- El grupo televisivo británico Sky lanzará hoy un nuevo "canal efímero" dedicado a la cobertura informativa de todo lo que no concierna al Brexit , en un intento por atraer a un público totalmente hastiado de oír hablar del largo proceso de divorcio con la Unión Europea (UE).

El canal Sky News Brexit-Free, que empezará a emitir a las 17 (hora local), fue creado después de que un sondeo mostrase que los británicos evitan las noticias debido al interminable y caótico proceso de salida del blqoue. Un reporte del Reuters Institute for the Study of Journalism de este año mostró que más de una tercera parte de las personas encuestadas evitaron las noticias, con una mayoría citando el Brexit como la principal razón. Los programas de la nueva señal se emitirán durante cinco horas diarias, de lunes a viernes.

Sin embargo, el principal canal informativo de Sky seguirá cubriendo el Brexit, en un momento en que Londres y Bruselas negocian a contrarreloj en busca de un acuerdo de divorcio antes de la fecha de salida, prevista el 31 de octubre.

"Sky News Brexit-Free es un enfoque audaz, pero tras escuchar a la opinión pública durante las últimas semanas y meses es algo que sabemos que nuestros espectadores encontrarán valioso", afirmó John Ryley, director de Sky News.

"El nuevo canal simplemente da a la gente la opción de descansar del Brexit, aplicar un filtro a sus titulares y escuchar temas que no tienen que ver con Westminster y Bruselas", agregó.

Los británicos decidieron en 2016 por referéndum, con 52% de votos, abandonar la UE. Pero el reiterado rechazo del Parlamento al acuerdo de divorcio firmado el pasado noviembre por la entonces primera ministra Theresa May obligó a aplazar la salida -prevista en marzo de 2019- y sumió al país en la incertidumbre y una profunda crisis política.

Sky News -anteriormente propiedad del magnate mediático Rupert Murdoch, pero ahora gestionada por el canal de cable estadounidense Comcast- dijo basar su decisión en un estudio que sugiere que un tercio de la población británica evita totalmente las noticias. Y afirma que más del 70% de ellos lo achaca al Brexit.

