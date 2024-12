“Hasta me está gustando que me digan tibio”: las declaraciones cruzadas de Lacalle Pou y Milei que exponen sus diferencias

MONTEVIDEO.- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, respondió a los críticos que lo tildan de “tibio” por su postura dialoguista y su transición ordenada con su sucesor, el izquierdista Yamandú Orsi, entre los que se encuentra el propio presidente argentino, Javier Milei, quien utilizó ese adjetivo para cuestionar a un sector de la política, sin mencionar explícitamente a su par uruguayo.

Tras el triunfo de Orsi en la segunda vuelta de Uruguay a fines de noviembre, los usuarios que suelen elogiar y promover a Milei en X salieron al cruce del conservador Luis Lacalle Pou.

Luego de haber saludado al candidato del Frente Amplio por su triunfo frente al oficialista Álvaro Delgado en la noche del balotaje, no tardaron en llegar los agravios desde el mundillo libertario. Mientras que algunos trolls lo acusaron en X de “jugar a la izquierda” y de “entregar Uruguay a la izquierda rancia por cuatro años”, La Derecha Diario, publicación ligada al Gobierno, tildó de “tibio” al líder del Partido Nacional por reconocer la derrota de su espacio.

“Ya lo dijo Milei, al zurdo no hay que darle un centímetro de ventaja, y ustedes le dieron un metro, una pena”, expresaba otro tuitero libertario, mientras algunos lo comparaban con el expresidente Mauricio Macri.

🚨🇺🇾 | El tibio Luis Lacalle Pou reconoció la victoria del Frente Amplio y felicitó al comunista Yamandú Orsi por ganar las elecciones en Uruguay. pic.twitter.com/IQTigwS9Fi — La Derecha Diario (@laderechadiario) November 25, 2024

Declaraciones cruzadas

El presidente de Uruguay recogió el guante este miércoles y dijo haber aceptado el mote de moderado, al tiempo que criticó “los extremos”.

“Ahora si opinás lo del medio sos tibio. Hasta me está gustando que me digan tibio, porque yo creo que el coraje está hoy en el centro, no en los extremos. Es fácil ser extremista, lo difícil es defender las uniones”, dijo Lacalle Pou durante un discurso el miércoles por la noche.

En otro fragmento de su discurso también pareció aludir a otro clásico mensaje de Milei, al rechazar el discurso del “enfrentamiento del Estado y el mercado, que ahora está tan de moda”.

El presidente uruguayo, que dejará el poder en marzo, señaló que era una “buena oportunidad para desmitificar de una vez por todas el enfrentamiento de lo público y lo privado”. “Me parece increíble que sigamos hablando de esto, del enfrentamiento del Estado y el mercado, que ahora está tan de moda”, aseguró.

“Ahora si opinás lo del medio sos tibio… Y hasta me está gustando que me digan #tibio, porque creo que el coraje hoy está en el centro, no en los extremos”, dijo #LacallePou en evento de la Unión de Exportadores pic.twitter.com/dVpjQ4Csrs — Canal 5 Noticias (@5noticiasuy) December 4, 2024

Además, insistió en la convivencia entre el Estado y el mercado y apostó por un “Estado que ayuda e impulsa y tiene que tener necesariamente sensibilidad hasta para adaptarse a las situaciones y el privado que es el que hace el país”.

Casi al mismo tiempo, Milei encabezaba en Buenos Aires la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) con figuras de la ultraderecha regional y enviados del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

En el cierre de la cumbre, y en lo que podría interpretarse como una referencia a su homólogo uruguayo, Mieli dijo: “La única forma de combatir al socialismo es desde la derecha. Es decir, todos aquellos tibios que quieren ir por el medio, lo único que hacen es regalarle terreno a la izquierda y a la izquierda no se le puede dar un milímetro”.

Mauricio Lacalle Pou.

Perdiste por tibio y cagón. — Milton Friedom5 ✈️ (@MiltonFriedom5) November 25, 2024

Luego acusó a los dialoguistas o “tibios” de ser aliados del socialismo y haber favorecido su vuelta por no haber tomado medidas determinantes. “No podemos dejar nuestro destino en manos del socialismo, ni del extremo centro tibio y cómplice”, agregó.

Según indicaron fuentes de la organización del evento, el objetivo de la cumbre era “posicionar al país como eje de la agenda liberal-conservadora internacional”. De acuerdo con lo que anunciaron funcionarios de La Libertad Avanza, la intención era demostrar que “todo lo que quieren hacer los países progres los va a dejar en el fondo del mar”.

Reunión con Petro

Antes de encabezar la cumbre del Mercosur en Montevideo, Lacalle Pou se reunió con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien condecoró con el máximo galardón honorífico de su país al exmandatario José “Pepe” Mujica, mentor de Orsi.

Petro -un exguerrillero que mantuvo fuertes enfrentamientos verbales con Milei- destacó la cultura política y la estabilidad económica de Uruguay, tras reunirse el miércoles con Lacalle Pou y Orsi.

Este flor de jazmín hermosa me la ha regalado el presidente saliente de Uruguay, de su casa muy hermosa en Montevideo, Luis Alberto Lacalle Pou, de verdadera derecha republicana



Un hombre que considero decente y que ha congeniado conmigo en varios temas.



Derechas e izquierdas… pic.twitter.com/rRjpopCWhz — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 4, 2024

“Un hombre que considero decente y que ha congeniado conmigo en varios temas”, escribió Petro en X sobre Lacalle Pou, a quien definió como “de verdadera derecha republicana”.

”Derechas e izquierdas no tienen que matarse entre sí, no tienen que darse golpes de Estado o ejercer violencias que hacen matar a los pueblos, solo tienen que hablar y buscar los caminos mejores”, señaló. “Solo tienen que ponerle flores a los cañones de los fusiles”, agregó, con la imagen de una flor de jazmín que le había regalado Lacalle Pou.

Agencia AFP y diario El Pais Uruguay

LA NACION