Presentaron en Holanda el Lightyear One, con paneles solares en el techo y el capó y una autonomía de 725 km; circulará desde 2021

KATWIJK, Holanda (DPA).- En un hito histórico para la industria automovilística y la ecología, la compañía holandesa Lightyear presentó ayer en la localidad costera de Katwijk (sudoeste) el primer auto eléctrico-solar Lightyear One, con una autonomía de 725 kilómetros, que será el primer vehículo comercial del mundo que podrá cargar su batería de dos formas: mediante un cargador y un enchufe (como cualquier auto eléctrico) y a través de paneles solares.

Esto hace que pueda circular durante meses sin necesidad de detenerse a cargar sus baterías, gracias a la energía solar generada con los cinco metros cuadrados de celdas solares instaladas en el techo y el capó del vehículo e integradas en un vidrio de seguridad.

Lex Hoefsloot, CEO y cofundador de Lightyear, de 27 años, aseguró que sus vehículos eléctricos "serán capaces de recorrer 20.000 kilómetros al año propulsados por energía solar". A diferencia de los paneles solares convencionales, dice: "Nuestras celdas fotovoltaicas funcionan de manera independiente, lo que significa que incluso si parte del techo o el capó están en la sombra, las otras celdas continúan recolectando energía solar".

Hoefsloot señaló además que sus celdas fotovoltaicas proporcionan aproximadamente un 20% más de energía que las de los paneles tradicionales.

Además de esos novedosos paneles solares, el vehículo tiene cargadores eléctricos de nivel 2 de hasta 22 kW y de nivel 3 hasta 60 kW (más rápida), y puede cargar "hasta 400 kilómetros de autonomía por noche desde tomas normales de 230 V, señaló la compañía.

El Lightyear One está propulsado por cuatro motores eléctricos independientes -uno en cada rueda-. La potencia de cada motor no ha sido revelada, pero no se espera una gran potencia, ya que ofrece llegar de 0 a 100 km/h en "diez segundos".

La principal dificultad del flamante vehículo para la mayoría de los automovilistas es por ahora su precio. Ya se puede reservar en la página web de la empresa por 149.000 euros y se espera que las entregas comiencen a principios de 2021.

La compañía dijo que las primeras 100 unidades ya están reservadas. Además, los próximos modelos que plantean desarrollar tendrán un precio de compra significativamente más bajo, aseguraron.

Lightyear, fundada en 2016 por exalumnos de ingeniería del Equipo Solar Eindhoven de la Universidad Técnica de Eindhoven (Holanda), que compitieron en varias ocasiones en la World Solar Challenge, la mayor carrera de automóviles solares del mundo, recaudó en menos de dos años 15 millones de euros y abrió su propia planta de producción en Helmond, que ya cuenta con 100 empleados.

"Este momento representa una nueva era en la conducción de automóviles", dijo Hoefsloot. "Fueron dos años soñando, pensando y trabajando duro los que han llevado a este hito, que es un gran salto hacia el logro de nuestra misión de hacer que la movilidad limpia esté disponible para todos", añadió.

Objetivo

El responsable de estrategia y cofundador de Lightyear, Martijn Lammers, aseguró que en el "corto plazo" el objetivo de la empresa es comercializar alrededor de 1500 unidades por año.

"Los futuros modelos estarán disponibles con mayores volúmenes [de producción]", apuntó.

En opinión de Lammers, el Lightyear One se convertirá en un "competidor" de Tesla en el sentido de que también es un vehículo eléctrico, pero con la diferencia de que no requiere necesariamente de una infraestructura de recarga eléctrica tradicional, gracias a sus celdas solares. "Esto lo hace un claro diferenciador de Tesla", resaltó.

"La tecnología que hay detrás del Lightyear One pondrá fin al problema de la falta de infraestructura de recarga en algunas regiones. Además, el vehículo está destinado a demostrar que esta tecnología también se aplicará en conceptos más asequibles", argumentó.

El directivo también afirmó que la compañía tiene planes futuros de fabricación en localizaciones diferentes de Holanda y que la empresa trabaja actualmente con una "multitud" de proveedores de todo el mundo.

Cómo funciona el vehículo

