Un día más. Como cualquier otro. Así pensó que iba a ser su jornada Carla Gallén, quien no imaginó que parte de su rutina iba a convertirse en pesadilla luego de que una mujer comenzara a insultarla en el metro de Barcelona, España, en medio de un viaje, por besar a su novia.

El episodio homofóbico tuvo lugar el miércoles pasado, cuando Carla besó a su pareja, un gesto que considera cotidiano, y fue increpada por otra pasajera, que se indignó por el hecho y comenzó a insultarlas.

La mujer, que no fue identificada y viajaba con un bebé, se puso violenta y empezó a gritar cosas como "mariconas", "así está el mundo", "me dais asco" e incluso se indignó porque Carla grababa con su celular todo lo que decía. "Me dais asco. Yo también tengo un hermano maricón y no se come la boca delante de mí porque me da asco y me tiene respeto", fue otra de las frases que pronunció la agresora.

Mientras se producía el ataque, de acuerdo con lo publicado por el diario El País, fueron pocos los pasajeros que intervinieron para calmar la situación. Sólo una mujer se interpuso cuando la agresora quiso quitarles el celular a las chicas.

Carla denunció lo vivido en las redes sociales, donde aseveró además: "Estamos todos los días frente a situaciones similares. Y sí, desafortunadamente también (y especialmente) con hombres, blancos, catalanoparlantes".

"La homofobia no es una cuestión de raza, etnia o idioma. No nos gustaría que este asalto se instrumentalizara para criminalizar a un colectivo", declaró asimismo la víctima, que destacó que la única persona que intercedió por ellas fue una anciana musulmana.

El incidente ocurrió tan solo tres días después de otra agresión a una pareja de lesbianas en Barcelona delante de sus hijos. Y más de un mes después de la golpiza que sufrió otra pareja de mujeres en un micro en el norte de Londres.

"Me da asco de todo el mundo"

Tras la viralización del ataque, la mujer que lo protagonizó intentó defenderse de la misma forma, con un video en redes sociales.