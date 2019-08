Incendio en la Amazonia: las imágenes virales que son fakes

Muchas imágenes que circulan por la red no corresponden al actual incendio de la región selvática sudamericana Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de agosto de 2019 • 17:53

A causa de la gran cantidad de incendios que castigan fuerte la región de la Amazonia,surgió la preocupación genuina de las organizaciones ambientalistas y de los ciudadanos del mundo en general. Como sucede en estos casos, las redes sociales no se han mantenido al margen de esta tragedia ecológica.

Pero, en ocasiones, con la intención de llamar la atención sobre lo que está ocurriendo, de manera inocente o adrede, los usuarios de las redes suben a sus publicaciones fotos que no se corresponden con los incendios amazónicos.

La agencia de noticias AFP, a través de su división AFP Factual, que se encarga de evaluar la veracidad de las noticias e imágenes que circulan en los medios y redes, detectó y exhibió múltiples fotografías que, a pesar de que parecen ser del actual desastre natural de la Amazonia, no tienen relación con el mismo. Algunas sí corresponden a la Amazonia, pero a años anteriores.

Este conejo sufrió las consecuencias de un incendio, pero en California Crédito: Twitter

A continuación, algunos de los mensajes de las redes sociales con imágenes que la agencia comprobó que eran fakes.

Operación Ola Verde

Esta foto en la que se ve un bosque casi completamente arrasado por el fuego excepto por un árbol corresponde al Amazonas, pero no es de estos incendios, sino de 2017. La tomó el fotógrafo de Reuters Bruno Kelly el 4 de agosto, y retrata la Operación Ola Verde, una quema controlada que lleva a cabo el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Renovables.

La mona que llora e incendios de 1989

Una de las publicaciones en redes que más se viralizó, con el hashtag #PrayForAmazonas contiene tres fotos. Ninguna de ellas es de los incendios actuales.

La mona que abraza a su cría, en apariencia muerta, fue una de las más compartidas. Pero no es de la Amazonia y el mono no estaba muerto, apenas había tropezado. Así lo dijo en su momento a The Telegraph el fotógrafo indio Avinash Lodhi, que tomó esa foto en Jabalpur (India).

La mona que "llora" con su cría en brazos es de la India, y el pequeño simio no está muerto Crédito: Twitter

La fotografía de arriba a la derecha es del año 1989 y fue tomada por un fotgrafo de Sipa Press, comprada luego por Rex Features y publicada por The Guardian en 2007, en una nota sobre la deforestación de la Amazonia.

El Jaden Smith, actor hijo del famoso Will Smith, publicó la imagen en su cuenta de Instagram y superó los 1,2 millones de "me gusta" con el mensaje "el bosque de la Amazonia se está incendiando, esto es terrible".

El fotógrafo de esta imagen murió en 2003

Otra imagen de un incendio, compartida miles de veces, fue tomada en la Amazonia por Loren McIntyre, un fotógrafo estadounidense conocido por su trabajo para National Geographic. Se desconoce el año de publicación, pero se sabe que tiene al menos 16 años, ya que McIntyre, falleció el 11 de mayo de 2003, a los 86 años.

Foto de Estados Unidos

Esta foto fue tomada por el fotógrafo John McColgan el 6 de agosto de 2000 durante un incendio en Montana, Estados Unidos. El incendio ocurrió en la zona del río Bitterroot y a McColgan le llamaron la atención dos alces que corrían para resguardarse del fuego. La foto fue titulada "Elk Bath" (Baño de alces) y fue seleccionada entre las mejores fotos de ese año por la revista Time.

El conejo es de California

La foto de un conejo con severas quemaduras, casi carbonizado, aparece en infinidad de publicaciones como víctima de los incendios del Amazonia, pero fue retratado cuando huía de las llamas en Woolsey, California, en noviembre de 2018.

El zorro de Riberao Preto

Una foto que también se viralizó es la de un animal que parece ser un zorro que huye del fuego por un camino de tierra. La imagen data de 2011 y fue tomada por el reportero gráfico Silva Junior, de Folha, durante la cobertura de los incendios ocurridos en septiembre de ese año, en Ribeirão Preto, São Paulo.