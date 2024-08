Irán y sus aliados se reúnen para debatir represalias contra Israel por el asesinato del líder de Hamas

Escuchar

DUBAI.- Medio Oriente corre el riesgo de que se agrave el conflicto entre Israel, Irán y sus aliados tras el asesinato de Ismail Haniye en Teherán el miércoles y el del alto mando de Hezbollah el martes en un ataque israelí a las afueras de Beirut, la capital libanesa. Altos cargos iraníes se reunirán el jueves con representantes de los aliados regionales de Irán en Líbano, Irak y Yemen para debatir posibles represalias contra Israel tras el asesinato.

Representantes de los aliados palestinos de Irán, Hamas y la Yihad Islámica, así como del movimiento hutí de Yemen, del Hezbollah libanés y de grupos de la resistencia iraquí asistirán a la reunión en Teherán, dijeron cinco fuentes a la agencia Reuters, que no quisieron ser nombradas debido a lo delicado del asunto.

“Irán y los miembros de la resistencia llevarán a cabo una evaluación exhaustiva después de la reunión en Teherán para encontrar la mejor y más eficaz manera de tomar represalias contra el régimen sionista [Israel]”, dijo un alto responsable iraní, con conocimiento directo de la reunión.

Otro representante iraní afirmó que asistirán el líder supremo, el ayatollah Alí Khamenei, y altos cargos de la élite de la Guardia Revolucionaria iraní. “Actualmente se está estudiando cómo responderán Irán y el frente de resistencia. (...) Esto ocurrirá sin duda y el régimen sionista (Israel) sin duda lo lamentará”, dijo el jueves el general Mohamed Baqeri, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, a la televisión estatal.

“Se mencionaron dos escenarios, una respuesta simultánea de Irán y sus aliados o una respuesta escalonada de cada parte”, dijo en tanto una fuente de Hezbollah a la agencia AFP.

El jefe del Hezbollah, Hassan Nasrallah, anunció por su parte el jueves que será “inevitable” responder al bombardeo israelí . Israel “cruzó líneas rojas”, insistió Nasrallah, durante un discurso en los funerales del alto cargo.

Irán y Hamas acusaron a Israel de llevar a cabo el ataque que mató a Haniye horas después de que asistiera a la toma de posesión del nuevo presidente de Irán en Teherán el miércoles. Pero las autoridades israelíes no han reivindicado la autoría del ataque, que suscitó amenazas de venganza contra Israel y avivó la preocupación de que el conflicto entre Israel y Hamas en Gaza se estuviera convirtiendo en una guerra total en Medio Oriente.

El jefe de las fuerzas aéreas israelíes, Tomer Bar, en un discurso pronunciado en una ceremonia de graduación militar en Israel a última hora del miércoles, advirtió de que Israel actuará contra cualquiera que planee dañar a sus ciudadanos. “También estamos fuertemente preparados en defensa. Cientos de soldados de defensa aérea, junto con personal de control aéreo, están estacionados en todo el país con los mejores sistemas, listos para llevar a cabo su misión”, dijo Bar.

Haniye y el líder de la Yihad Islámica, Ziad al-Najala, así como altos representantes del movimiento hutí de Yemen y de Hezbollah de Líbano, asistieron el martes en Teherán a la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Irán.

El líder adjunto de Hezbollah, Naim Qassim, y el legislador Hassan Fadlallah estaban en Irán para la toma de posesión y han permanecido allí para el funeral y la reunión, dijeron fuentes familiarizadas con el pensamiento de Hezbollah.

El brazo armado de Hamas ha dicho en un comunicado que el asesinato de Haniye “llevaría la batalla a nuevas dimensiones y tendría repercusiones”. Irán ha prometido tomar represalias y ha responsabilizado a Estados Unidos por su apoyo a Israel.

“Irán pidió a los principales comandantes de los grupos de la resistencia iraquí que viajaran a Teherán el miércoles para asistir a una reunión urgente en la que se debatirían las represalias contra los recientes ataques israelíes, incluidos los perpetrados en Líbano e Irán, y el ataque estadounidense en Irak”, dijo un comandante local de la milicia iraquí.

Otra fuente de la milicia dijo que los comandantes del grupo de resistencia partieron para asistir al funeral de Haniye y también para asistir a una “reunión urgente de alto nivel” para decidir los siguientes pasos para tomar represalias contra Israel y Estados Unidos.

El 13 de abril, Irán lanzó una andanada de misiles y drones contra Israel en lo que dijo que era una represalia por el presunto ataque mortal de Israel contra su complejo de la embajada en Damasco el 1 de abril, pero casi todos fueron derribados.

“La respuesta de Irán al asesinato del mártir Haniye será más contundente que antes”, dijo a la televisión estatal Esmail Kosari, ex alto comandante de la Guardia Revolucionaria.

Funeral

Miles de personas reclamaron este jueves venganza en el funeral en Teherán de Haniyeh. Con banderas palestinas y retratos del líder de Hamas, una multitud de iraníes se reunió en la Universidad de Teherán en el inicio de la procesión funeraria del dirigente islamista, que el viernes será enterrado en Doha.

El funeral coincidió con el anuncio del ejército israelí de que mató en julio al jefe militar de Hamás, Mohammed Deif, en un bombardeo en Jan Yunis, en el sur de Gaza. Israel había acusado al alto cargo de “iniciar, planear y ejecutar la masacre del 7 de octubre” en territorio israelí, que desató la guerra contra el grupo islamista en Gaza.

En Irán, el encargado de dirigir las plegarias por Haniyeh fue el líder supremo de la República Islámica, el ayatollah Ali Khamenei, que había amenazado con asestar un “duro castigo” a Israel por su muerte.

Khamenei, que tiene la última palabra en los asuntos políticos de Irán, dijo que era su “deber buscar venganza” por el asesinato de Haniyeh en la República Islámica.

“Todos los frentes de la resistencia se vengarán por la sangre de Haniye”, dijo Ali Akbar Ahmadian, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, a la agencia de noticias semioficial iraní Mehr.

El Eje de la Resistencia, respaldado por Irán, incluye a Hamas -el grupo terrorista palestino que desencadenó la guerra en Gaza al atacar Israel el 7 de octubre-, Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen y varios grupos armados chiíes en Irak y Siria.

La escala de la respuesta

Los analistas creen que la respuesta de Irán buscará evitar una guerra regional, pero difieren en la escala.

“Irán y Hezbollah no querrán entrar en el juego de Netanyahu y darle el cebo o los pretextos que necesita para arrastrar a Estados Unidos a una guerra”, afirmó Amal Saad. “Intentarán evitar una guerra al tiempo que disuaden firmemente a Israel”, añadió.

Para el politólogo y experto en relaciones internacionales Ahmad Zeidabadi, “se espera una respuesta más fuerte” que la del 13 de abril por parte de Irán.

Teherán lanzó ese día un inédito ataque con drones y miles sobre el territorio israelí, en respuesta a un bombardeo contra el consulado iraní en Damasco el 1° de abril, atribuido a Israel. Pero en ese momento, las autoridades iraníes se tomaron la molestia de advertir a Estados Unidos de la respuesta, a través de la embajada de Suiza en Teherán.

“Una repetición de la anterior operación no tendrá mucho sentido, porque los misiles y los drones no alcanzaron las zonas sensibles y no tuvieron efecto disuasorio”, explicó el experto iraní.

El politólogo descartó sin embargo la posibilidad de una “guerra generalizada, total e incontrolable”.

“Lo único que cuenta para Irán es la supervivencia del régimen, igual que para Hezbollah”, explicó Rodger Shanahan, analista especializado en Medio Oriente. “Irán ejercerá una fuerte presión sobre los israelíes en nombre de los palestinos, pero no se arriesgará a una amenaza existencial”, subrayó.

