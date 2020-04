Fiona tenía 35 años cuando su auto dio marcha atrás y la embistió sorpresivamente. Fuente: LA NACION

La dueña de una conocida cafetería de Baltinglass , en Irlanda , sufrió uno de los accidentes más insólitos del mundo cuando su auto la golpeó en el patio delantero de su casa y la mató, según reporta The Irish Times .

Fiona Whelan tenía 35 años y el sábado pasado se encontraba arreglando su jardín cuando, de repente, su vehículo que se encontraba con el motor apagado fue marcha atrás hiriéndola fatalmente.

En ese momento, Fiona fue declarada muerta en el lugar y su cuerpo fue llevado al Hospital Regional de Waterford. El vehículo, por su parte, retirado para un examen técnico y las investigaciones están en curso.

Su cafetería era una de las más conocidas en su localidad y ella, una de las personas más queridas en su pueblo. Por eso, desde la prensa local se publicaron notas y declaraciones en la que aseguran que la Sra. Whelan era una "persona muy especial" que era "conocida, respetada y apreciada por la gente de la zona. La inesperada pérdida de una joven tan vibrante nos dejó atónitos", aseguran.

El emotivo texto sostiene que Fiona "una excelente empresaria con una actitud positiva hacia la mejora de la comunidad en general. Muchas personas pueden dar testimonio de su tranquila generosidad, consejos y apoyo, y su naturaleza solidaria".

Si bien el pueblo entero se encuentra, como el resto del mundo, en cuarentena obligatoria por la pandemia, entre muchos colegas, se organizó un homenaje en su nombre en donde se dejaron cartas, flores y velas para no olvidarla. Aún así, se hizo especial hincapié en que no era una vigilia y no debían reunirse más de dos personas.

El Consejo Comunitario del pueblo también rindió homenaje y describieron a Fiona como "una chica hermosa por dentro y por fuera con una sonrisa radiante y palabras amables para todos los que se cruzaban en su camino". Los arreglos fúnebres finalizarán en los próximos días, aunque la comunidad local no podrá asistir debido a las restricciones de Covid-19 .