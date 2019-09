"Probablemente no tendremos otra opción que emprender una gran campaña, una guerra contra las fuerzas terroristas en Gaza", sentenció el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Crédito: DPA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de septiembre de 2019 • 10:22

TEL AVIV.- El ejercito israelí bombardeó la Franja de Gaza y la tensión entre ambos países se incrementa en los días previos a la campaña parlamentaria en Israel.

"Varios cohetes fueron disparados desde la Franja de Gaza hacia el territorio israelí", indicó un comunicado militar. "En respuesta, varios aviones de caza y un aparato de las fuerzas de defensa aérea israelí atacaron varios objetivos terroristas en un complejo militar de Hamás en el norte de la Franja de Gaza", agregó. A la vez que la agencia oficial palestina Wafa informó que los aviones israelíes "dispararon al menos un misil contra un lugar vacío en el barrio de Al Chajaiya", en el este de Gaza.

En este contexto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respondió en una entrevista radial: "Yo no libro una guerra a menos que sea el último recurso y no pongo en peligro las vidas de nuestros soldados y ciudadanos solo para obtener aplausos", dijo y aseguró: "Probablemente no tendremos otra opción que emprender una gran campaña, una guerra contra las fuerzas terroristas en Gaza".

Con esta afirmación, Netanyahu mostró su reacción ante el lanzamiento de misiles desde la Franja de Gaza, en la antesala de las elecciones parlamentarias que se celebrarán el próximo martes. Para los comicios, el primer ministro afirmó que habrá cámaras en los lugares de votación, ya que denunció un presunto fraude en las zonas de votación árabes y dijo haber localizado un centro de armas nucleares iraní.

Netanyahu sostuvo que existen planes para atacar Gaza que se encuentran en una faceta avanzada y que respondería a la ofensiva cuando el momento sea propicio, principalmente por la falta de voluntad del grupo Hamas para terminar con las agresiones.

Sus dichos surgieron luego de que el martes el primer ministro debió salir escoltado de un acto de campaña después de un ataque palestino cercano al lugar donde se encontraba. "No la comenzaré [la guerra] un minuto antes de que estemos listos y nos estamos preparando para una 'guerra diferente'", agregó el mandatario, que viajó a Rusia para reunirse con el presidente, Vladimir Putin.

Esto ocurre además luego de que Netanyahu prometiera anexar a la soberanía de Israel el Valle del Jordán, medida que fue criticada por distintos organismos internacionales, como la ONU, quien consideró que la medida sería una "grave violación del derecho internacional".

Netanyahu quiere avanzar rápidamente porque se mantienen los objetivos de presentar un plan de paz con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Agencias AP y Télam