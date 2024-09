Israel le informó a EE.UU. que planea una incursión terrestre limitada en el Líbano

Escuchar

BEIRUT.- Las tropas libanesas se retiraron a última hora del lunes de la frontera con Israel ante la inminencia de una invasión terrestre israelí, pocos días después de que Israel mató al jefe del grupo terrorista Hezbollah en una escalada de la tensión regionales.

Un funcionario estadounidense confirmó que Israel avisó a Estados Unidos su intención de lanzar una incursión terrestre “limitada” en el Líbano contra Hezbollah que, según la fuente, podría comenzar en las próximas horas.

“He visto informes sobre operaciones terrestres. Hemos tenido algunas conversaciones con ellos al respecto; en este momento nos han dicho que se trata de operaciones limitadas centradas en la infraestructura de Hezbollah cerca de la frontera”, dijo a periodistas el vocero del departamento de Estado, Matthew Miller.

Esta vista general de la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, muestra una nube de humo que surge después de un ataque aéreo israelí contra la aldea de Qlayleh el 30 de septiembre de 2024. KAWNAT HAJU - AFP

Según un reporte del The Washington Post, la campaña que planea Israel sería menos masiva que en su última guerra contra Hezbollah en 2006 y se centraría en eliminar la infraestructura del grupo terrorista a lo largo de la frontera para contralar las amenazas a las comunidades fronterizas con Israel.

Funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato dijeron a The New York Times el lunes que creían haber persuadido a Israel de no llevar a cabo una invasión terrestre importante en el sur del Líbano después de intensas conversaciones durante el fin de semana.

Estados Unidos vio algunas señales de que Israel se estaba preparando para avanzar hacia el Líbano, y algunos funcionarios estadounidenses creyeron que una importante operación terrestre era inminente. Por lo que, tras las discusiones, concluyeron que creían que Israel estaba planeando sólo incursiones más pequeñas y selectivas en el sur del territorio.

Por su parte, los funcionarios israelíes aseguraron a sus homólogos estadounidenses que no tenían intención de continuar esas incursiones con una operación mayor por parte de fuerzas convencionales ni ocupando partes del sur del Líbano. Los funcionarios estadounidenses dijeron que creían que los comandos se retirarían rápidamente una vez terminadas las operaciones.

Los dolientes en el campo de refugiados palestinos de Nahr al-Bared se reúnen para el funeral de los comandantes del grupo Frente Popular para la Liberación de Palestina que murieron en un ataque aéreo israelí nocturno en Beirut, en el campo cerca de la ciudad de Trípoli, en el norte del Líbano, en septiembre. 30 de septiembre de 2024. FATHI AL-MASRI - AFP

Este lunes, el ejército israelí declaró “zona militar cerrada” varias partes de su frontera norte con el Líbano , de cara a eventuales operaciones terrestres en el país vecino.

”Las áreas de Metula, Misgav Am y Kfar Giladi en el norte de Israel fueron declaradas zonas militares cerradas. Entrar en esta área está prohibido”, indicó el ejército en un comunicado.

Como respuesta, el ejército libanés ordenó reposicionar a sus tropas en el sur del país. El ejército libanés “reposiciona y reagrupa sus fuerzas” en la frontera sur, indicó un responsable militar, que pidió el anonimato, mientras cunden las especulaciones sobre una eventual ofensiva militar israelí terrestre contra el movimiento islamista Hezbollah.

Una mujer lee el Corán en el lugar donde fue asesinado el líder de Hezbollah Hassan Nasrallah, en los suburbios al sur de Beirut, el domingo 29 de septiembre de 2024. Hassan Ammar - AP

En tanto, el jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, advirtió este lunes que una nueva intervención militar en el Líbano “agravaría dramáticamente la situación” en ese país y por lo tanto “debe ser evitada”.

“Es necesario garantizar la soberanía tanto de Israel como del Líbano. Cualquier nueva intervención militar agravaría dramáticamente la situación. Y debe ser evitada”, afirmó Borrell al fin de un contacto de emergencia entre los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE).

“Insto a respetar el derecho internacional humanitario en todas las circunstancias. Ahora hay que silenciar las armas, y la voz de la diplomacia debería hablar y ser escuchada por todos”, expresó.

También Naciones Unidas comunicó su negativa a cualquier tipo de invasión terrestre en el Líbano, insistió este lunes el secretario general Antonio Guterres, mientras prosiguen los bombardeos a ese país por parte de Israel.

Soldados del ejército libanés y personas se reúnen en el lugar de los ataques aéreos israelíes en el barrio de Haret Hreik de los suburbios del sur de Beirut el 27 de septiembre de 2024. IBRAHIM AMRO - AFP

“No queremos presenciar ningún tipo de invasión terrestre”, declaró Stephane Dujarric, vocero de Guterres, quien a la vez señaló que los cascos azules en el Líbano tuvieron que suspender sus patrullajes debido a “la intensidad” de los combates.

Consultado sobre la posibilidad de que los cascos azules sean evacuados en caso de una nueva escalada, el vocero se negó a “especular”, aunque apuntó que hay un “plan de emergencia” en caso de que sea necesario.

“Observamos la situación hora por hora”, dijo, al indicar que algunos miembros del personal civil de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el Líbano habían sido desplazados hacia el norte.

Con unos 10.000 integrantes, la misión de la ONU se encuentra en el sur del Líbano desde 1978 como una contención frente a Israel. Su papel fue reforzado luego del conflicto de 33 días que enfrentó a Israel con el movimiento Hezbollah en 2006.

Tiene como tarea vigilar la aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad que estableció que únicamente el Ejército libanés y los cascos azules se encuentren desplegados en el sur del Líbano.

Los cascos azules patrullan a lo largo de la línea azul, la separación marcada por la ONU entre el Líbano e Israel.

Agencias ANSA, AFP, Reuters y diarios The Washington Post y The New York Times

LA NACION