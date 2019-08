El primer ministro saliente, Giuseppe Conte Fuente: AP - Crédito: Alessandro Di Met

VENECIA.- No será un gobierno "en contra de", sino "para", marcado por la "novedad" y las reformas, que apuntará a la defensa del ambiente, del trabajo, de la igualdad, del respeto de las instituciones en Italia y a la tutela de los interesas nacionales, en un marco de multilateralismo.

Fue la promesa que hizo hoy el primer ministro saliente, Giuseppe Conte, que, tal como se había anunciado, recibió del presidente, Sergio Mattarella, el encargo de formar un nuevo gobierno, fruto de un acuerdo entre el Movimiento Cinco Estrellas (M5E) -hasta ahora en el gobierno- y el Partido Democrático (PD), de centroizquierda y hasta ahora en la oposición.

Como es praxis en Italia, Conte aceptó el encargo "con reserva" y anunció el comienzo de consultas "con todos los grupos parlamentarios que han manifestado su disponibilidad a sostener este proyecto político". Se espera que el premier saliente y entrante se tome unos días para formar un nuevo equipo. Y que probablemente el lunes próximo vuelva a "subir " al Palacio del Quirinal -sede de la presidencia- para "disolver la reserva" y presentar en sociedad al nuevo ejecutivo. Un par de días más tarde, por segunda vez en 15 meses, prestará juramento ante Mattarella.

Conte había renunciado el 20 de agosto pasado después de que el líder de la ultraderechista y xenófoba Liga dictaminó la ruptura de su alianza con el M5E, con quien gobernó 14 meses. Matteo Salvini, que provocó la crisis política "más loca del mundo", terminó perdiendo: dos ex enemigos, el M5E y el PD, se juntaron en una "santa alianza" poco antes impensada para evitar elecciones anticipadas que le hubieran dado la victoria a la derecha.

Más cerca de la UE

En el discurso que pronunció después de recibir el encargo de formar gobierno, Conte se refirió a la difícil coyuntura económica, "con diversas incógnitas", que enfrenta Italia, que deberá elaborar una ley de presupuesto que evite el aumento del IVA y que tiene una deuda pública gigantesca. Al respecto, el nacimiento de un nuevo gobierno de centroizquierda ya no más euroescéptico -como fue el saliente-, sino respetuoso de la Unión Europea (UE) y sus reglas, hizo que los mercados reaccionaran con mucha satisfacción. Hubo alzas en las bolsas europeas y el tan temido spread (el diferencial de rendimiento entre los bonos alemanes y los italianos) tuvo una caída récord.

"Debemos permitirle a Italia tener en la UE el rol que se merece", dijo Conte, que aludió, sin mencionarlo, al aislamiento que cosechó el país en los últimos tiempos, con peleas continuas con Bruselas, no sólo por temas económicos, sino sobre todo por el manejo de los migrantes y el cierre de puertos a las naves que los rescatan de parte de Salvini.

Conte, abogado de 55 años al principio desconocido, que fue conquistando a los italianos por su moderación y equilibrio y que para muchos alcanzó el estatus de "estadista" cuando en el Senado, antes de renunciar, llamó a Salvini "irresponsable", tocó también otros temas cruciales. Habló de la necesidad de políticas para la defensa del ambiente, para una educación de calidad, para la valorización del patrimonio artístico y cultural y para evitar la fuga de jóvenes y la corrupción.

El nuevo gobierno

Más allá de las palabras, no será fácil para Conte armar ahora el nuevo equipo. El acuerdo alcanzado entre el M5E -partido cercano a él- y el PD fue como un parto y quedan muchos nudos por resolver. Todo indica que el "Conte-bis" ya no tendrá dos viceministros, como ocurrió en el gobierno bicéfalo saliente con Salvini y Di Maio, sino uno sólo, que le corresponderá al PD. Este partido -al igual que el M5E, muy dividido internamente por la nueva alianza- apunta a retener dos ministerios importantes, como Interior y Economía.

Otro tema será la consultación que el M5E hará entre el pueblo "grillino", que online deberá darle luz verde al acuerdo y al programa del nuevo gobierno "rojo-amarillo", por los colores de las dos agrupaciones.

En un clima de alivio porque ya no todo es tan incierto como en las últimas semanas de pasión política, el gran derrotado, Salvini, desde Facebook no ocultó su amargura. "Se trata de un gobiernito fundado únicamente en la voluntad de quedarse aferrado a los sillones y en el odio. No tendrá larga vida", pronosticó. Y reiteró su grito de batalla soberanista: "¡para nosotros, ahora y siempre, antes los italianos!".