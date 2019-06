Italia se desliza en una alarmante recesión demográfica

Con pocos nacimientos y muchos ancianos, el país exhibe un récord de envejecimiento solo superado por Japón Crédito: Shutterstock

Elisabetta Piqué SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de junio de 2019

ROMA.- Italia no solo sufre una recesión económica. También padece una cada vez más preocupante recesión demográfica, con menos nacimientos y, por otro lado, más ancianos. Así lo confirmaron ayer nuevos y alarmantes datos del Istat -el Indec local-, que certificaron que la recesión demográfica que golpea a Italia desde 2015 se agrava dramáticamente, asemejándose a lo que ocurrió hace un siglo.

La situación actual se refleja en una "baja numérica de la que se tiene memoria en la historia de Italia solo remontándose al lejano bienio 1917-1918, una época marcada por la Primera Guerra Mundial y por los sucesivos y dramáticos efectos de la epidemia de gripe española", destacó el presidente del Istat, Gian Carlo Blangiardo, al presentar el informe anual.

"Según datos provisorios relativos a 2018, se anotaron en el registro civil más de 439.000 chicos, casi 140.000 menos que en 2008", indicó la investigación del Istat, que denunció la "recesión demográfica" que azota a Italia.

El estudio indica que el 45% de las mujeres de entre 18 y 49 años -según datos que van hasta 2016- aún no tuvieron hijos. No obstante, solo menos del 5% de las mujeres dicen que tener hijos no forma parte de su proyecto de vida.

"Si hasta el siglo pasado el componente demográfico demostró señales de vitalidad y a menudo determinó un impulso para el crecimiento del país también en el plano económico, hoy podría significar, al contrario, un efecto de freno", subrayó Blangiardo. "Surge preguntarse si somos y seremos un pueblo que mira hacia adelante e invierte sobre su futuro o si, en cambio, estamos obligados a gestionar el presente", agregó.

El informe confirmó que Italia sigue siendo "un país para viejos", el segundo del mundo más longevo después de Japón. Junto a Francia, Italia suma más de 15.000 personas que tienen más de 100 años. Más allá de la recesión económica, los ancianos italianos la pasan bien: según los datos, es mucho mayor su participación cultural, con un 12,4% más de ancianos que van al cine o al teatro con respecto a 2018, teniendo en cuenta que al principio de 2019 había más de 2,2 millones de italianos con más de 85 años.

"A nivel mundial, Italia compite con Japón por el récord de envejecimiento", indicó el informe, que detalló que según los datos de 2018 "se estima que los hombres pueden contar con un promedio de vida de 80,8 años y las mujeres, de 85,2 años". Y esto se explica porque entre la población de más de 65 años se observa una mayor difusión de estilos de vida y costumbres saludables. Aumenta la práctica del deporte, pasando del 8,6% de 2008 al 12,4% de 2018, y al mismo tiempo se reducen los comportamientos sedentarios.

Como no podía ser de otra manera, el estudio también habla de un "conflicto generacional" entre abuelos cada vez más activos y ricos y los jóvenes bloqueados por un ascensor social que no logra despegar. En este marco, la tendencia sigue siendo que los jóvenes tardan en irse del nido: más de la mitad de las personas de entre 20 y 34 años (5,5 millones), solteras, viven en casa con mamá y papá. Esto también se explica a través de los índices de pobreza absoluta, que resultan más que duplicados en los últimos diez años (del 3,6% al 8,4%) y que afectan justamente a los jóvenes entre 18 y 34 años.

El informe del Istat confirmó, por otro lado, que son los migrantes quienes amortiguan o suavizan la terrible baja demográfica. "El saldo migratorio con el exterior, positivo desde hace más de 40 años, limitó la baja demográfica", indicó, al certificar un saldo positivo de más de 190.000 unidades en 2018. Hasta enero de 2019, los ciudadanos extranjeros en Italia se contabilizaban en 5,2 millones (el 8,7% de la población).

El Istat, asimismo, destacó que sigue la fuga de cerebros y que son muchos los italianos que deciden irse del país. El saldo migratorio de los italianos con el exterior es negativo desde 2008 y produjo una pérdida neta de cerca de 420.000 residentes. Casi la mitad (208.000) tienen entre 20 y 34 años y casi dos tercios tienen una instrucción media-alta.