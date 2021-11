Italia: un ginecólogo ofrecía sexo a sus pacientes para prevenir un virus y lo descubrieron en televisión

El ginecólogo italiano Giovanni Miniello es investigado por la Justicia del país luego de que una mujer decidiera llevar su testimonio a un programa de televisión y contar allí que ofrecía a sus pacientes una terapia alternativa para la curación del virus del papiloma humano (HPV o VPH): tener sexo con él.

Gracias a una cámara oculta que expuso el comportamiento del profesional, se originaron otras quince denuncias, decenas de acusaciones más, y Miniello presentó su renuncia en el Colegio de Médicos. Sin embargo no se hizo cargo de los hechos y argumentó que era víctima de un juicio mediático.

La investigación, según informó Il Fatto Quotidiano, surgió cuando una mujer acercó su testimonio a la producción del programa de televisión Le Lene (La Hiena). Ella, de 33 años, explicó que Miniello le dijo que parecía tener el virus del papiloma humano (que puede mutar en un cáncer), aunque la prueba de Papanicolau había dado negativo.

“He salvado a muchas mujeres del cáncer. Todas aquellas con las que he tenido contacto han dado negativo después”, le habría contestado el ginecólogo de 68 años que está jubilado pero ejercía de manera particular.

Le lene contrató a una actriz para hacerse pasar por paciente y realizar una cámara oculta, que se pudo ver en la televisión italiana esta semana. Allí el ginecólogo le dice a la falsa paciente que podría estar infectada, aunque los estudios indicaban que estaba sana, y le explica que él le puede pasar su inmunidad si tienen relaciones sexuales. Entonces ella le pregunta si sería necesario usar preservativos y el hombre le contesta que, de esa manera, no podría beneficiarse con sus anticuerpos.

Más denuncias y la respuesta del médico

Tras la difusión de la investigación, surgieron 15 denuncias más. Ayer, el ciclo de investigación trató de obtener el testimonio de Miniello, quien tiene fama internacional porque es autor de decenas de publicaciones traducidas a varios idiomas.

El hombre, al ser encarado en la vía pública por un periodista de Le Lene, afirmó: “Yo, que he tratado con éxito a cientos de mujeres durante más de 40 años, solo propuse un tratamiento alternativo que ha dado resultados”. Luego dijo que no daría más declaraciones.

Por su parte hoy, a través de su abogado, Roberto Eustachio Sisto, comunicó: “Pedí la baja del Registro de Médicos. Que me hayan relacionado con quienes usan la violencia contra las mujeres, a cuya salud he dedicado mi vida, fue realmente demasiado y no me permite opciones diferentes”. Además, indicó que su renuncia fue para “devolver algo de tranquilidad” a su familia e hijas.

Ahora la Justicia investiga al profesional. Marika Massara, coordinadora del Centro Antiviolencia de Bari, señaló que las autoridades recibieron decenas de denuncias en los últimos días. “Algunas se plantean denunciar, otras tienen miedo porque el nivel de victimización secundaria al que asistimos es muy alto”, señaló de acuerdo con lo publicado por el diario New York Post.

Qué es el HPV

El HPV o VPH es el nombre general para designar a más de 100 tipos de un virus que se transmite por contacto sexual y al que tanto hombres como mujeres están expuestos. Según la Organización Mundial de la Salud, 8 de cada 10 personas contraerán VPH en algún momento de sus vidas.

Los tipos 16 y 18 son la causa de más del 75% de los cánceres de cuello uterino en la Argentina y los tipos 6 y 11, de más del 90% de las verrugas genitales. Para su prevención, existen diferentes tipos de vacunas que se aplican en dos dosis.

No hay forma de tratar o hacer que se elimine una infección por HPV, que produce verrugas genitales o lesiones que pueden avanzar al cáncer si no se tratan.