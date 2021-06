Jair Bolsonaro anunció en cadena nacional un acuerdo de vacunas, pero le respondieron con cacerolazos en todo el país

BRASILIA.- En medio de uno de los cacerolazos más fuertes de su mandato, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, habló este miércoles por cadena de radio y televisión y dijo que su país está en la “elite” mundial de los productores de vacunas contra el coronavirus.

”Ayer firmamos un acuerdo de transferencia de tecnología para producir vacunas en Brasil con AstraZeneca, pasamos a integrar la elite de apenas 5 países en el mundo que producen vacunas contra el Covid”, afirmó el mandatario.

Sin embargo, el anuncio de Bolsonaro fue recibido esta noche con uno de los peores cacerolazos de su mandato en las principales ciudades del país. El mandatario destacó el crecimiento económico del primer trimestre, la vacunación contra el coronavirus, fustigó las cuarentenas y defendió la organización de la Copa América.

Las regiones centrales y periféricas de San Pablo, mayor ciudad de Brasil y de Sudamérica, registraron cacerolazos durante los menos de cinco minutos que duró el pronunciamiento, según mostraron los medios brasileños. Lo mismo ocurrió en vastas regiones de Río de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia, Porto Alegre, Salvador, Recife y otras capitales estaduales, de acuerdo a CNN Brasil, BandNews y GloboNews, las tres principales cadenas de noticias de televisión por cable

Bolsonaro aseguró que “este año todos los brasileños que así lo deseen serán vacunados”. Luego citó su rechazo al aislamiento social implementado por varios gobernadores para impedir el contagio del virus.

”Nuestro gobierno no obligó a nadie a quedarse en casa, no cerró comercios, no cerró iglesias y escuelas”, agregó. ”Siempre dije que teníamos dos problemas el virus y el desempleo que debían ser tratados de forma simultánea”.

La economía brasileña da señales de recuperación, según reportó este martes el instituto de estadística. El PBI creció 1,2% en el primer trimestre del año y recuperó las pérdidas registradas desde el inicio de la pandemia.

El mayor país de América Latina alcanzó su tercer resultado trimestral positivo de forma consecutiva, después de haber caído en el primer (-2,2%) y segundo (-9,2%) trimestre de 2020, cuando cerró con un retroceso del 4,1% por los efectos de la crisis sanitaria.

Agencia ANSA

ANSA