Bolsonaro pidió a los empresarios de Brasil que apoyen la reelección de Macri

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió a los empresarios ayudar a la reelección de Mauricio Macri y criticó al candidato del Frente de Todos Alberto Fernández al decir que no quiere que "esa vieja izquierda vuelva al poder".

"Creo que este problema puede revertirse en la Argentina. Y a todos ustedes que pueden colaborar, les pido que colaboren en esto. No estamos apoyando a Macri. Solo queremos que esa vieja izquierda no vuelva al poder. Y si el camino es apoyar a Macri, hay que hacerlo", dijo.

Asimismo, el mandatario de derecha aseguró una vez más que si la fórmula que también integra Cristina Kirchner gana las elecciones presidenciales, la Argentina podría convertirse en una Venezuela y Brasil podría recibir refugiados argentinos en la frontera con Río Grande del Sur. "Quiero argentinos en el país como turistas y no como refugiados", indicó según lo publicado por el diario Folha de San Pablo.

Bolsonaro destacó anoche en una reunión con empresarios del acero: "El compañero de fórmula de Cristina ya retrocedió, dijo que no puede apartarse de Brasil por una cuestión económica. En economía podemos caminar juntos, pero en política jamás. Si se desvían del foco de la democracia y la libertad, tomaremos una posición política también".

En su discurso, el brasileño también dijo que todavía cree en una recuperación del actual presidente argentino. "En las primarias hubo un margen grande a (favor de) la oposición argentina y el mercado reaccionó inmediatamente. Eso puede ser revertido y les pido a los que están aquí que colaboren en ese sentido".

"No se trata de apoyar a Macri, queremos que la vieja izquierda no regrese al poder y si el camino es apoyar a Macri, apoyemos a Macri, como lo he respaldado en forma discreta", insistió de acuerdo a la agencia de noticias Télam.

Pese a que el fin de semana Fernández aseguró que si fuera elegido, buscaría estabilizar la relación de Argentina con Brasil y no cerraría la economía al país vecino, el mandatario brasileño asegura que su llegada al poder puede ser un problema para su país.

