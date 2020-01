La rareza de los ojos de Jubilee hicieron que su criador la abandonara, por considerar que no se la podría vender a nadie Crédito: Facebook

Jubilee es una perra Siberian Husky de cuatro años que tiene los ojos "un poco raros", según la descripción que hizo de ella el refugio de animales que la asistió cuando su dueño decidió abandonarla por su aspecto.

La "rareza" que tiene Jubilee está en sus ojos, que parecen siempre abiertos, en señal de asombro, o incluso un poco bizcos. Según la misma perrita "narró" en la página del refugio " Husky House", ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos, el aspecto "raro" de sus ojos hizo que su desalmado criador considerara que era imposible conseguirle un "comprador".

Pero la suerte de este animal cambió drásticamente gracias al poder de las redes sociales, cuando el citado refugio en el que terminó la perrita publicó una serie de fotos de Jubilee y contó su historia en primera persona.

Para la familia que decidió adoptar a Jubilee, la pinta es lo de menos Crédito: Facebook

" Mi nombre es Jubilee. Soy una husky de cuatro años que ha estado en 'Husky House' durante mucho tiempo. Mi 'criador' no pudo venderme porque dijo que tenía un aspecto 'raro'".

A continuación, con algo de pena, en el texto imaginariamente escrito por ella misma, Jubilee lamenta su diferencia con los demás siberianos: "Ellos son perros de aspecto majestuoso y no sé por qué no me les parezco".

Después llega la parte que conmovió a los usuarios: "Desearía ser hermosa para que alguien quisiera que yo fuera su perro. ¿Nadie quiere un husky de aspecto gracioso? Desearía tener una familia propia que me ame aunque no sea bonita".

La perra tiene cuatro años y consiguió familia gracias a Facebook Crédito: Facebook

Luego de que este posteo se viralizara, fueron miles los postulantes que pugnaron por quedarse con la adopción de Jubilee. La siberiana de aspecto cómico ahora era pretendida por miles de familias de la región de Nueva Jersey.

A mediados de enero, fue el propio refugio "Husky House" el que tuvo la grata tarea de informar que Jubilee había encontrado un hogar "para siempre". Además, iba a compartir su familia con hermanos perrunos, ya que sus adoptantes ya habían llevado con anterioridad otros siberianos del mismo refugio.

"Jubilee se une a sus nuevos hermanos en una maravillosa vida nueva", culminaba el mensaje del refugio.