La exigencia de Boric a Milei por los paneles argentinos en Chile: “Deben retirarlos a la brevedad o los sacamos nosotros”

El presidente chileno Gabriel Boric le exigió a Javier Milei que la Argentina retire “a la brevedad” los paneles solares de una construcción militar de la Patagonia argentina que cruza la frontera por error, según comentó el propio mandatario trasandino.

“Tomamos conocimiento hace un tiempo que Argentina busca instalar una base militar en la región de la Patagonia. Instaló unos paneles solares en territorio chileno. Recibimos unas disculpas por parte de la Cancillería argentina, pero me gustaría manifestarles de manera muy clara que con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades y que es un principio básico del respeto entre países y que por lo tanto, deben retirar esos paneles solares a la brevedad, o lo vamos a hacer nosotros”, señaló Boric en Francia, última escala de una gira por Europa.

Se realizó la puesta en valor del Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1. La Fundación Mirgor y la empresa Total Energies donaron dos módulos habitacionales y equipamiento energético.

Boric precisó que había hablado del tema Milei –con quien se cruzó en la Cumbre por la Paz en Ucrania que se llevó a cabo en Suiza este fin de semana- y que él se lo iba a transmitir a la canciller, Diana Mondino.

“Yo me imagino que no vamos a tener problemas al respecto, pero es una señal equívoca, una señal que no nos gusta y por lo tanto, lo que exigimos es que esto se resuelva en el más breve plazo posible, e insisto, si no lo vamos a hacer nosotros”, lanzó el presidente de izquierda.

Boric remarcó que existe una “excelente relación” entre Chile y la Argentina “y es importante mantener esa relación y no hacer escaladas de declaraciones ni tratar de ponernos creativos respecto a esto”.

“Acá lo que hay que hacer es respetar la frontera, eso es lo que estamos exigiendo respecto a nuestro territorio, como he dicho, o lo sacan ellos o lo sacamos nosotros a la brevedad, pero con Argentina nos unen muchas cosas, por lo tanto, yo no pretendo que escalemos una tensión entre las relaciones a propósito de esto, en la medida que se solucione a la brevedad”, agregó Boric.

Chile elevó un reclamo al embajador argentino en Chile, Jorge Faurie, porque una construcción militar en la provincia patagónica de Tierra del Fuego fue ubicada en parte sobre tres metros del territorio chileno. Se trata de una instalación de paneles solares como parte del Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1 de Magallanes, donado por la empresa Mirgor, e inaugurado a fines de abril en un acto de la Armada Argentina.

“Hay un alambrado que se entendía que no era exactamente el límite, hubo una equivocación”, dijo Faurie a LA NACION este fin de semana. “La cancillería chilena me informó cuando tuve una reunión ayer por otro tema, y habiendo tomado conocimiento de este reclamo, dijimos que se iba a proceder al retiro. Es un error fáctico”, explicó, y responsabilizó por el hecho a los operarios que los instaló.

“No es un tema de envergadura. Se van a remover ni bien las condiciones climáticas lo permitan”, sostuvo, apuntando hacia el verano.

