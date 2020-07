Una moza echó al CEO de una compañía tecnológica por sus actitudes racistas. Ahora, la mujer fue recompensada con una abultada sumad de dinero

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de julio de 2020 • 16:17

La moza del restaurante Lucia , ubicado en Carmel Valley, California, recibió más de 40.000 dólares luego de que los usuarios de una plataforma que reconoce gestos cotidianos de grandeza la encontraran una "heroína". Es que Jennica Cochran defendió a una familia asiática estadounidense en su lugar de trabajo y echó a un hombre del lugar luego de que se registraran ciertas actitudes racistas de su parte .

El momento quedó registrado en un video, grabado por uno de los miembro de la familia Jordan Chan. En el material, que se volvió viral, Chan muestra que estaban celebrando el cumpleaños de su tía, cuando un hombre que estaba en mesas cercanas comenzó a hacer comentarios racistas.

"Estábamos cantando feliz cumpleaños. Estábamos tomando fotos y jugando entre nosotros, y de repente, el hombre, Michael Lofthouse , comienza a hacernos comentarios racistas muy fuertes ", dijo Chan. En ese preciso momento, Chan comenzó a grabar. "Trump te va a joder", grita desde otra mesa Lofthouse, que fue identificado como el CEO británico de una empresa tecnológica. "¡Tenés que irte! ¡Maldito asiático de m.!".

A pocos segundos de comenzado el video, Cochran interviene para pedirle al hombre que se retire del lugar. "¡No, no podés hablarle así a nuestros invitados! ¡Vete de aquí!".

En diálogo con la prensa, Chan relató: "He tratado con el racismo antes, pero nunca en esa escala, nunca en el nivel en el que alguien a quien no le dirigí la palabra expresara su odio de esa forma, sin ninguna razón".

"Escuchar la emoción que salía de mi voz, ver mis gestos, fue increíble, fue algo que se apoderó de mí e hice lo que debía hacerse", dijo Cochran a ABC7 . "Hice lo que cualquier otra persona debería o haría en esa situación". "Me sentí muy protectora de esta familia. No venís aquí y decís ese tipo de cosas a las personas. Quedarme en silencio es algo que no voy a tolerar nunca más".

El gesto de Cochran se viralizó rápidamente y miles de usuarios decidieron recompensar. Al momento, tres campañas de GoFundMe llevan recaudados más de 40 mil dólares para entregar a la moza.

"Por mucho que sea satisfactorio arrastrar al hombre que hizo esto a esa familia, es aún más satisfactorio cuando reconocemos a las personas que se ponen de pie para defender a los que reciben ese racismo", explica la campaña de la plataforma. "En este caso, esa persona es la moza e instructora de yoga Jennica Cochran. Ella habló con una furia apasionada contra este hombre, posiblemente poniendo su trabajo en juego en medio de una crisis económica, para luchar contra el racismo que está desenfrenado en nuestro país ".

Las disculpas Michael Lofthouse, el CEO de Solid8

En un comunicado emitido al Daily Mail y otros medios, Lofthouse, CEO de Solid8 , dijo que "perdió el control de sus emociones".

"Mi comportamiento en el video es espantoso", dice en la declaración. "Este fue claramente un momento en el que perdí el control e hice comentarios increíblemente hirientes y divisivos. Me gustaría disculparme profundamente con la familia Chan. Solo puedo imaginar el estrés y el dolor que sienten. Me enseñaron a respetar a las personas de todas las razas y me tomaré el tiempo para reflexionar sobre mis acciones y trabajaré para comprender mejor la desigualdad que tantos de los que me rodean enfrentan todos los días".