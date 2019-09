La Fed baja la tasa ante la incertidumbre de la expansión económica global

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, recibió duras críticas de Donald Trump, que pretendía un recorte más ambicioso de la tassa de interés Fuente: AFP

WASHINGTON.- La Reserva Federal bajó hoy su tasa de interés de referencia un cuarto de punto porcentual, por segunda vez este año, una medida ampliamente esperada y destinada a prolongar una década de expansión económica de Estados Unidos, pero ofreció señales contrapuestas sobre cuál puede ser su curso.

El banco central también amplió el diferencial entre el interés que paga a los bancos por su exceso de reservas y la parte superior de su rango de tasa de política monetaria, una medida para suavizar los problemas en los mercados monetarios de una intervención de mercado de la Fed de Nueva York esta semana.

El comité del banco central que fija la política monetaria dijo que su decisión de recortar la tasa de fondos federales a un rango de 1,75% a 2%, por siete votos contra tres, respondió a los riesgos en el mundo y la debilidad de la inversión y las exportaciones.

Si bien la economía de Estados Unidos continúa creciendo a una tasa "moderada" y el mercado laboral "sigue sólido", la Fed dijo en su comunicado que estaba recortando las tasas "a la luz de las implicaciones de los desarrollos globales para el panorama económico, así como las inexistentes presiones inflacionarias".

Con el crecimiento continuo y la fuerte contratación como "los resultados más probables", la Fed, sin embargo, mencionó "incertidumbres" sobre las perspectivas y se comprometió a "actuar según corresponda" para mantener la expansión.

Nuevas proyecciones mostraron que los funcionarios esperan que las tasas se mantengan dentro del nuevo rango durante 2020. Sin embargo, en una señal de disenso, siete de 17 funcionarios pronosticaron un recorte más en 2019.

El presidente Donald Trump, que pedía una reducción drástica de las tasas de interés, criticó duramente al banco central estadounidense y su presidente, Jay Powell, inmediatamente después del anuncio de una modesta disminución.

"Jay Powell y la Reserva Federal fracasan de nuevo", lanzó Trump en Twitter. "No hay 'agallas', no hay sentido, no hay visión. Un comunicador terrible", añadió.

Agencia Reuters