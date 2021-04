La guardería del terror: le mandaron una nota a una madre escrita en la panza de su bebé

Heather es madre de dos hijos. Soltera y con un trabajo a tiempo completo, la guardería es su mejor aliado para poder cumplir con sus labores cotidianas mientras se asegura de que los niños están en un lugar seguro.

Sin embargo, lo que sucedió con Milo, el menor de los dos hermanos, provocó que estallara de furia contra el establecimiento y que haga un descargo público a través de su cuenta de Facebook.

Conforme a lo que ella relató, todos los días las empleadas de la guardería de Estados Unidos hacen un pequeño informe que mandan en papel donde cuentan cómo se comportaron sus hijos durante la jornada, a qué hora se cambiaron y si es necesario que se envíen más pañales para el día siguiente.

Aparentemente, ese informe habría llegado pero Heather no logró verlo. Sin embargo, lejos de llamarla o enviar otro papel, decidieron escribir la panza de su hijo con marcador verde. “Mamá, se me terminaron los pañales, leé el informe”, dice el texto.

Pese a intentar limpiarlo, Heather no logró eliminar el texto de la panza de su hijo

“Un simple: ‘Heather, tu hijo necesita pañales, creo que no viste el informe’, habría servido. Pero en cambio veo esto escrito. Lo lavé con toallitas húmedas y no sale”, se quejó la mujer en sus redes sociales. “Soy una madre soltera con un trabajo y dos hijos chiquitos, demándenme por no leer todos los días el informe”, arremetió.

Tras haber hecho la publicación, le pidió un consejo a quienes la leyeron y solicitó que le dijeran si su reacción estaba justificada o si estaba exagerando por lo sucedido. En ese sentido, la mayoría de los que pasaron a comentar su posteo le expresaron que ella tenía razón y que no podía permitir que la guardería hiciera ese tipo de cosas.

