La increíble carta en la que Trump amenaza al presidente de Turquía

WASHINGTON.- "¡Lleguemos a un buen trato! Usted no quiere ser el responsable de la masacre de miles de personas y tampoco quiere ser el responsable de destruir la economía turca - y lo haré". Así comienza la carta que el presidente Donald Trump envío el 9 de octubre a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, el día que Turquía inició la ofensiva militar en el nordeste de Siria.

Si no fuera por el membrete de la Casa Blanca, la tipografía, la firma del presidente norteamericano y porque lo periodistas reconfirmaron la procedencia de la carta con su oficina, nadie hubiese creído que se trataba de un documento oficial.

En tres breves párrafos y sin ningún rodeo, el líder estdaounidense amenazó a Erdogan para que frenara la incursión en la frontera siria. "¡No te hagas el duro, no seas un tonto!", dice en la carta.

"Ya te di una pequeña muestra a cuenta del Pastor Brunson", le recuerda, en referencia a octubre del año pasado, cuando luego de la fuerte presión que ejerció Trump sobre Turquía, incluso provocando la depreciación de la lira turca, forzó la liberación de un predicador estadounidense tras dos años de prisión en la provincia de Izmir.

Con un peculiar estilo diplomático, Trump continúa en la carta: "Me he esforzado mucho en resolver algunos de sus problemas. No defraude al mundo. Puede hacer un buen trato. El General Mazloum -un líder de las milicias kurdas en la autoproclamada Rojava- está dispuesto a negociar con usted y está dispuesto a hacer concesiones que nunca habrían hecho antes. Adjunto confidencialmente una copia de la carta que él me envío y que acabo de recibir".

En el último párrafo Trump da un consejo a Erdogan: "La historia lo contemplará favorablemente si cumple con esto de la forma correcta y humana. De lo contrario, será visto para siempre como el diablo". Y concluye: "No se haga el duro. ¡No sea tonto! Luego lo llamo. Sinceramente. Donald Trump".

Lo haya llamado o no, lo cierto es que el ultimátum de Trump no tuvo efecto alguno sobre su par turco, quien continúa hace más de una semana con una intensiva operación militar en el nordeste del país vecino, enfrentándose a las Fuerzas Democráticas Sirias -ex aliadas de Estados Unidos- e intentando establecer una "zona segura" en la región.

La carta a la basura

Varios funcionarios gubernamentales de Turquía han revelado cómo reaccionó el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, cuando recibió la carta de su homólogo estadounidense.

Citados por el portal Middle East Eye, los oficiales afirmaron que Erdogan rechazó dicha propuesta y arrojó la carta de Trump a la basura. Indicaron asimismo que la misiva no solo no contribuyó a la llegada a un alto el fuego, sino que hasta impulsó aun más a las autoridades turcas a lanzar su incursión militar en el norte del territorio sitio.

"Simplemente tiramos su carta a la basura", dijo al medio uno de los funcionarios. "La fecha de la carta es el 9 de octubre, el mismo día que comenzamos la operación 'Fuente de Paz'. Al lanzar la operación el mismo día a las 16:00, nuestro presidente dio la mejor respuesta", agregó.

Visita de Pompeo y Pence a Turquía

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, llegó hoy a Turquía para intentar frenar la ofensiva de Ankara en el noreste de Siria, donde el ejército turco intenta arrebatar a las fuerzas kurdas una segunda ciudad fronteriza.

Pence, junto al secretario de Estado, Mike Pompeo, tienen que reunirse con el presidente Erdogan para intentar convencerlo de poner fin a una ofensiva que ya ha dejado casi 500 muertos, un centenar de ellos civiles, y ha obligado a desplazarse a 300.000 personas, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH).

