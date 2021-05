La internaron por un ataque de estrés y sufrió un terrible accidente: “Estaba devastada”

Lucy Dawson tiene 25 años y fue víctima de un terrible error médico que le cambió la vida para siempre. Todo comenzó en 2016 cuando, de un momento a otro, la joven británica experimentó un fuerte cambio en su personalidad. “En el transcurso de una semana mi comportamiento dio un giro completo. Pasé de ser jovial, animada y social a estar completamente deprimida y llorar todo el tiempo”, le contó la mujer a BBC.

Dawson, que trabaja como modelo y estudiaba criminología en ese entonces, empezó a experimentar una fuerte depresión. “Me decía: ‘Estoy gorda, soy fea. No le gusto a nadie, no tengo novio, voy a suspender la carrera’. Eran cosas que nunca me habían importado”, señaló. En ese período, comenzaron los ataques de pánico causados por el estrés. Sus amigas la llevaban al hospital en cada episodio y, en uno de ellos, incluso, intentó saltar del auto en movimiento.

Lucy Dawson tenía 21 años cuando comenzó a experimentar ataques de pánico Lucy Dawson Instagram

En aquella etapa, los médicos le diagnosticaron un colapso mental y decidieron que lo mejor era internarla en un pabellón psiquiátrico en el que pasó tres meses. Durante ese tiempo recibió un tratamiento sumamente agresivo para el cuerpo: fue tratada con medicamentos antipsicóticos y hasta con terapia electro convulsiva, que consiste en enviar una corriente eléctrica a través de su cerebro. El procedimiento se aplica con anestesia general, usando dos electrodos acolchados que se colocan en las sienes de los pacientes para provocar una convulsión.

A pesar de lo agresivo de las terapias aplicadas, Lucy continuó con ataques: una noche, en uno de esos episodios, cayó sobre un radiador encendido que le causó quemaduras de tercer grado en una pierna. “Tuve que empezar a aprender a caminar y a hablar de nuevo”, contó la mujer.

Durante su internación, Lucy Dawson sufrió una quemadura de tercer grado que le provocó una discapacidad Lucy Dawson Instagram

A fines de ese año, en 2016, Dawson fue dada de alta con una noticia que lo cambió todo. Los médicos, finalmente, habían podido arribar a un diagnóstico certero: Lucy había tenido una encefalitis, que es una inflamación en el cerebro. Por un lado, esto significó una buena noticia, ya que en ese momento empezó su verdadero tratamiento y rehabilitación. Por el otro, Dawson se dio cuenta de que ninguno de los tratamientos que había recibido eran necesarios.

“Tuve que aprender todo de nuevo desde cero: a hablar, a caminar. No podía leer ni escribir y estaba absolutamente devastada”, contó la joven. En ese proceso, su abuelo fue clave, ya que le enseñó a volver a hablar a través de la música. “Mi cantante favorito es Elvis Presley, así que mi abuelo compró todas las partituras de Elvis en Internet y aprendió a tocarlas con el teclado”, recordó.

Aunque su vida cotidiana y su comunicación iban mejorando, volver a caminar fue lo que más le costó. En distintas consultas médicas descubrió cuál era la razón: la quemadura con el radiador había afectado su nervio ciático, lo que le causó una parálisis permanente en una parte de la pierna, que le provocó una discapacidad de la que aún intenta rehabilitarse.

Dawson decidió volver a trabajar como modelo a pesar de las dificultades y ahora asegura que no le avergüenza posar en ropa interior. “Discapacitada y sexy no son dos términos mutuamente excluyentes”, expresó.

LA NACION