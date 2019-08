La icónica joyería de la Quinta Avenida exhibirá los principales trabajos creativos de su historia Fuente: Archivo

NUEVA YORK.- Tiffany, la icónica joyería estadounidense celebrada en el cine en el filme de culto Desayuno en Tiffany's, con la inolvidable Audrey Hepburn, festeja 180 años con una muestra de sus joyas llamada Vision & Virtuosity, que tendrá lugar en la Fosun Foundation de Shanghai del 23 de septiembre al 10 de noviembre.

Participarán de la muestra, la primera para Tiffany, los principales trabajos creativos de la legendaria casa.

Y no solamente: para demostrar que Tiffany se convirtió en una marca símbolo serán exhibidas además imágenes de personajes influyentes ligados a la marca y objetos que avalan esta tesis.

Estarán entre otros el guion original de Desayuno en Tiffany, con las anotaciones personales de Audrey Hepburn y las fotos del set en el flagship store (tienda más importante de la marca) de la Quinta Avenida, en un área dedicada de la muestra (la sala Breakfast at Tiffany's).

El recorrido será un viaje por la historia, una exploración de los códigos de la marca y una mirada hacia el futuro. La muestra es un tributo a la historia de Tiffany & Co que comenzó cuando Charles Lewis Tiffany fundó la empresa en Nueva York en 1837.

El guión original de Desayuno en Tiffany´s, con notas personales de Hepburn Fuente: Archivo

La exposición incluirá las creaciones más importantes de los archivos Tiffany. Las instalaciones de la muestra contextualizan los momentos de innovación de la marca, documentando las "primeras ocasiones Tiffany" como la introducción del anillo de compromiso moderno, el Tiffany Setting.

Un festejo en seis etapas

El itinerario temático está dividido en seis capítulos. Blue Is the Color of Dreams es el Tiffany Blue, el azul de los huevos del petirrojo americano, protagonista de esta sala, que pone en evidencia el color ícono usado en las joyas y en la marca Tiffany.

En la sala que homenajea al descubrimiento y la utilización de las piedras preciosas de colores en la tradición de Tiffany, se pueden admirar gemas como zafiros del Montana y las tanzanitas, piedras azul-violetas que Tiffany presentó al mundo en 1968.

The World of Tiffany muestra la enorme influencia de Tiffany en el cine, en la TV, en la música y en la literatura.

Las alhajas de la joyería y las historias de amor, otro de los capítulos de la muestra Fuente: Archivo

Este espacio narra la evolución de la Tiffany Blue Box, la construcción del flagship store en la Quinta Avenida, en Nueva York, los personajes influyentes que lucieron las joyas Tiffany y otros momentos importantes que hicieron de Tiffany un lugar de alegría mediante sus creaciones espectaculares.

Con The Tiffany Book el acento es la innovación y la maestría de la joyería. En este recinto se puede admirar el Blue Book original de 1845, primer catálogo de venta por correspondencia de Estados Unidos, las creaciones excepcionales de Jean Schlumberger y Elsa Peretti. Una sala que explica la historia de la evolución del diseño y la maestría artesanal que caracterizaron hasta las alhajas de las colecciones del Blue Book diseñadas por el actual director jefe creativo de Tiffany & Co., Reed Krakoff.

Tiffany Love, Tiffany crea desde siempre joyas que celebran las relaciones y el amor. Las alhajas en esta sala ofrecen una mirada sobre el importante rol de Tiffany en las más grandes historias de amor del mundo, mediante creaciones como el primer anillo moderno de compromiso, el Tiffany Setting, y el Tiffany True presentado recientemente.

Diamantes: Miracles of Nature está dedicada a los diamantes más preciosos de Tiffany en las diferentes épocas, de la Gilded Age al período Art Deco hasta hoy.

La cita culmina con la joya más valiosa de la maison, el Tiffany Diamond, un diamante fancy yellow de 128,54 quilates, desde hace mucho tiempo fuente de inspiración y punto de partida para las colecciones de joyas Tiffany, una de las piedras preciosas más notables del mundo.

Por Patrizia Vacalebri - Agencia ANSA