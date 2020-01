En el avión de la compañía Ukraine International Airlines que había despegado de Teherán con dirección a Kiev viajaban al menos 170 personas, la mayoría, pasajeros extranjeros. Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de enero de 2020 • 10:45

TEHERÁN.- La mayoría de los pasajeros del avión ucraniano que se estrelló en Irán con 176 personas a bordo eran extranjeros, informó hoy el Consejo de Seguridad Nacional en Kiev.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski confirmó hoy que no había ningún superviviente. "Todos los pasajeros y la tripulación (...) murieron", escribió Zelensky en Facebook. También advirtió contra posibles "especulaciones" sobre el accidente y pidió que no se difundan "versiones no verificadas de la catástrofe".

Las nacionalidades de los pasajeros

Solo 11 personas -9 miembros de la tripulación y dos pasajeros- eran ciudadanos ucranianos. Entre los pasajeros del avión Boeing 737 de Ukraine International Airlines figuran 82 iraníes y 63 canadienses, agregaron las fuentes en Kiev.

Según la agencia de prensa oficial iraní IRNA, que citó a un portavoz del aeropuerto internacional Imán Khomenei de Teherán, había 176 personas a bordo: 167 pasajeros y nueve miembros de la tripulación. "Todos los pasajeros murieron", indicó IRNA.

Posibles dificultades técnicas

PressTV, la televisión oficial iraní en inglés, explicó que el avión ucraniano se estrelló cerca de Parand, una ciudad de la provincia de Teherán. El accidente habría sido provocado, probablemente, por "dificultades técnicas", indicó PressTV, citando a Ali Khashani, el portavoz del aeropuerto internacional Imán Jomeini.

" El avión se incendió tras estrellarse", afirmó la cadena.

Por su parte, la compañia Ukraine International Airlines afirmó que el avión había sido sometido a una revisión técnica dos días antes. El vuelo tenía como destino Ucrania, aunque en muchos casos se trataba de una escala hacia otros países.

Datos del vuelo registrados indicaban que el Boeing 737-800 operado despegó por la mañana y, casi de inmediato, dejó de enviar datos, según el sitio FlightRadar24.

Se sospecha que la aeronave, que había partido del Aeropuerto Internacional Imán Khomenei, de la capital iraní en dirección a Kiev, pudo haber sufrido problemas mecánicos. Todos los pasajeros murieron, según consignó la prensa local.

Agencia AFP