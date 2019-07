La oposición criticó a Trump y Pyongyang festejó a Kim

Fuente: Reuters - Crédito: Captura de video

Los demócratas exigieron al presidente que recurra a la diplomacia tradicional y que evite las "cartas de amor" con el "dictador despiadado" norcoreano

WASHINGTON.- El último y sorpresivo encuentro de Donald Trump con el dictador Kim Jong-un fue criticado por los opositores al presidente norteamericano y saludado por los medios de comunicación estatales del régimen de Pyongyang, donde imperaba el optimismo para retomar las negociaciones para desnuclearizar la península.

Trump regresó ayer a Washington tras una histórica visita a suelo norcoreano, pero sus opositores miran con escepticismo su acercamiento a Pyongyang, acusándolo de normalizar el hecho de que posea armas nucleares.

En lo que muchos ven como diplomacia para la televisión -que entusiasma a Trump-, el jefe de la Casa Blanca se encontró anteayer con el líder norcoreano Kim Jong-un en la Zona Desmilitarizada, que divide desde 1953 la península de Corea.

Un informe del diario The New York Times, de fuente anónima, dijo que el gobierno de Trump estaba considerando un acuerdo que congelaría pero no desmantelaría el programa nuclear de Corea del Norte, aceptándolo como un Estado nuclear y reconociendo que no avanzará más.

Un acuerdo así estaría en contradicción con la "desnuclearización final y completamente verificada de Corea del Norte" que propugna Pompeo, y supondría mucho menos que el acuerdo nuclear que el expresidente Barack Obama alcanzó con Irán, del cual Trump se retiró llamándolo "terrible".

John Bolton, consejero de seguridad nacional de Trump, negó el reporte del Times y dijo que ni él ni su equipo habían oído hablar nunca de la idea de conformarse con una "congelación" del programa nuclear.

Pero los opositores de Trump dijeron que el presidente estaba gastando un precioso capital diplomático con el mero hecho de reunirse con Kim en sus propios términos y además invitarlo a la Casa Blanca.

Grupos defensores de derechos humanos aseguran que el régimen de Corea del Norte tiene a decenas de miles de presos políticos detenidos en campos de trabajo.

"Seamos claros. Trump no está negociando con Corea del Norte. Está normalizando a Corea del Norte", dijo el senador demócrata Chris Murphy.

Varios precandidatos presidenciales demócratas que esperan derrotar a Trump el próximo año también criticaron duramente sus habilidades diplomáticas.

"Nuestro presidente no debe desperdiciar la influencia estadounidense en las fotos e intercambiar cartas de amor con un dictador despiadado", dijo la senadora Elizabeth Warren, en alusión a una reciente tarjeta de cumpleaños enviada por Kim a Trump, que el jefe de la Casa Blanca divulgó con entusiasmo.

"En cambio, deberíamos estar tratando con Corea del Norte a través de una diplomacia basada en principios que promueva la seguridad de Estados Unidos, defienda a nuestros aliados y defienda los derechos humanos", escribió Warren.

La senadora Kamala Harris, también aspirante demócrata a la presidencia, dijo que Trump "debería tomar en serio la amenaza nuclear de Corea del Norte y sus crímenes contra la humanidad".

"Esto no es una sesión de fotos. Nuestra seguridad y nuestros valores están en juego", dijo.

En este contexto, los medios de comunicación norcoreanos controlados por el Estado saludaron el encuentro entre Trump y Kim.

En una foto publicada ayer por la agencia estatal de noticias KCNA aparecen el canciller de Corea del Norte, Ri Yong Ho, y su par norteamericano Mike Pompeo, sentados junto a Kim y Trump en la llamada Casa de la Libertad, el edificio donde ambos líderes conversaron cara a cara.

KCNA dijo que durante la cita, Trump y Kim expusieron los "problemas que existen para aliviar las tensiones en la península de Corea", y los "temas de interés y de preocupación mutua que se han convertido en un obstáculo para resolver esos inconvenientes".

Kim dijo que es la buena relación personal que tiene con Trump lo que hizo posible una reunión tan crucial con tan solo un día de aviso y que los lazos con Trump continuarán produciendo buenos resultados, según KCNA.

La "decisión audaz y valiente" de ambos líderes que condujo a la reunión histórica "creó una confianza sin precedente entre los dos países", según la agencia.

