La pela entre Italia y Croacia por el nombre de un vino con casi 500 años de historia, al borde del estallido

PROSECCO, Italia.- En pequeñas zonas de terreno escalonado con vistas a una bahía compartida por Italia, Eslovenia y Croacia, Milos Skabar está reviviendo una tradición vinícola centenaria conocida como Prosekar, que comparte raíces con su primo burbujeante más conocido, Prosecco.

Pero esta humilde mezcla efervescente, prácticamente desconocida más allá de la ciudad portuaria italiana de Trieste, donde se elabora en una franja de tierra entre el mar Adriático y Eslovenia, se ve envuelta en una disputa que está a punto de estallar: los fabricantes del popular vino espumoso Prosecco de Italia están luchando para evitar que los enólogos croatas utilicen el nombre Prosek para su vino dulce de postre.

El puñado de productores de Prosekar espera utilizar sus vínculos con el lugar de nacimiento de Prosecco, justo encima de Trieste, para obtener un mayor reconocimiento por su vino, pero les preocupa que su nombre también esté en riesgo.

“El vino Prosekar es el original, porque nació 300 años antes que Prosecco”, dijo Skabar, inspeccionando su viñedo con una vista del puerto. Las colinas de Eslovenia son una línea verde oscuro en la distancia. “Entonces, es el padre de Prosekar, Prosecco, Prosek y todos los demás”.

Un cartel en dos idiomas, italiano, arriba y esloveno, abajo, que indica la ciudad de Prosecco, cerca de Trieste, Italia AP

Lo que está en juego en la batalla no es solo la santidad del Prosecco, el vino más vendido en el mundo, sino también el sistema de designaciones geográficas de la Unión Europea, creado para garantizar el carácter distintivo y la calidad de la comida, el vino y las bebidas espirituosas artesanales, dicen los defensores.

Ese mercado tiene un valor de casi 75.000 millones de euros (unos 87.000 millones de dólares) al año, la mitad en vinos, según un estudio de 2020 de la Comisión Europea, el Poder Ejecutivo de la UE.

El gobierno italiano se ha comprometido a defender el nombre de Prosecco, y otros fabricantes de productos protegidos con distintas raíces geográficas, desde el queso Parmigiano Reggiano de Italia hasta el Champagne de Francia, se están movilizando mientras la Comisión Europea se prepara para deliberar sobre la petición de Croacia de etiquetar su vino con el tradicional nombre de Prosek.

Clientes confundidos

“El problema para nosotros no es que estos productores, que fabrican un número muy reducido de botellas, entren en nuestro mercado, sino la confusión que podría generar entre los consumidores”, dijo Luca Giavi, director general del consorcio Prosecco DOC, que promueve Prosecco y asegura la calidad de los vinos bajo la denominación de la UE de “denominación de origen controlada”.

Prosecco tiene ventas anuales de 2400 millones de euros (2800 millones de dólares), la mayor parte exportada. “Todo el mundo percibe la situación como una amenaza para nuestro éxito”, dijo el productor Stefano Zanette, y es posible que los compradores de todo el mundo no puedan distinguir entre nombres similares.

El enólogo Milos Skabar en su viñedo de la variedad "Prosekar" en Prosecco, cerca de Trieste, Italia, el viernes 15 de octubre de 2021. (AP Foto/Antonio Calanni)

Croacia sostiene que el nombre y la tradición de Prosek tienen siglos de antigüedad, son anteriores a las protecciones de Prosecco en el sistema de la UE, y que su lugar como vino de postre lo distingue del Prosecco.

“Esto no confundirá a los consumidores”, dijo Ladislav Ilcic, miembro croata del Parlamento Europeo, en un debate reciente. “Prosek debería recibir legítimamente la denominación de origen protegida, y los productores deberían tener pleno acceso a los mercados”.

La Federación Europea de Vinos de Origen con sede en Bruselas está preparando un informe para apoyar a Italia. Cree que la decisión de la Comisión Europea de escuchar el caso ha desafiado su propia batalla para lograr que otras naciones y bloques comerciales reconozcan el sistema de designaciones geográficas de la UE.

Es probable que la disputa, que se decidirá en los próximos meses, gire en torno a la historia de origen de Prosecco, que emana del pueblo bilingüe italiano de Prosecco cerca de la frontera con Eslovenia sobre Trieste, donde una vez floreció la vinificación.

Es aquí, dicen los italianos de etnia eslovena que hacen Prosekar, donde se originó la uva conocida como Glera, la base tanto del Prosecco como del Prosekar.

El enólogo Milos Skabar trabaja en su bodega de Repen, cerca de Trieste, en Italia AP

Pero además de las raíces etimológicas comunes, Prosekar, Prosecco y Prosek tienen poco en común. Prosecco, elaborado principalmente a partir de la uva glera, es producido por tres consorcios que abarcan nueve provincias italianas en las estribaciones alpinas que se curvan a lo largo del mar Adriático. Sacan más de 550 millones de botellas al año.

Prosek es un vino dulce elaborado en Dalmacia con uvas croatas nativas secas, ninguna de ellas glera, y puede ser tinto o blanco.

Prosekar, por otro lado, es una mezcla igual de glera y otras dos uvas, elaborada por menos de una docena de microproductores. En décadas pasadas, Prosekar se producía principalmente en casa y se compartía entre amigos, familiares y vecinos, a menudo servido desde tabernas ad-hoc en casas privadas.

Movida defensiva

Los fabricantes de Prosecco se movieron para proteger su codiciada indicación geográfica hace 12 años, después de que los enólogos del noreste de Italia perdieran el derecho a usar la etiqueta Tocai en una decisión europea que protegía los vinos producidos en la región de Tokaji de Hungría.

En Italia, Tocai era simplemente el nombre de la variedad de uva, sin vínculos geográficos. La decisión destripó a los creadores de Friuli Tocai, que lucharon por encontrar un mercado con un nuevo nombre: Friulano.

Tanto la región italiana como la croata que peleaban por el nombre Prosecco compartían una historia de control veneciano y luego austrohúngaro, que abarca el período en el que Prosecco emigró al noroeste, a la actual Italia, y al sur, a lo largo de la costa dálmata de Croacia.

Luca Giavi, el director del consorcio DOC Prosecco, en Treviso Italia AP

Los defensores de Prosecco dicen que el nombre Prosek nunca se ha aplicado de manera uniforme y llegó a significar incluso una forma genérica de vino de postre.

Los documentos escritos vinculan el pueblo de Prosecco con el vino ya en los años 1600 y 1700, cuando los vinos se llamaban “de Prosecco” para indicar su pueblo de origen, dijo el historiador del vino Stefano Cosma. “En el siglo XIX, ya era un vino espumoso”, dijo.

En el Prosecco actual, los enólogos de Prosekar esperan que debido a que la UE ha incluido el pueblo en el territorio geográfico para el vino protegido, podrían tener una oportunidad de expandir su mercado para Prosekar, que dicen que se fabricó por primera vez en 1548.

Pero debido a que su vino no ha obtenido la designación de la UE, a los productores de Prosekar se les prohíbe tanto como a los productores de Prosek usar su nombre. Hasta ahora no han sido desafiados mientras no vendan más allá de Trieste, dijo Andrej Bole, productor de Prosekar de sexta generación. “Somos forajidos”, señaló. Pero “por ahora, somos tolerados”.

