La polémica propuesta de Donald Trump para terminar con el crimen en Estados Unidos que recordó a una película de terror: “Una hora realmente violenta”

El candidato a presidente de Estados Unidos del Partido Republicano, Donald Trump, sugirió la posibilidad de terminar con el crimen en el país norteamericano mediante la implementación de una “una hora realmente violenta” en el que la policía pudiera detener con mano dura a los delincuentes. Las declaraciones del expresidente se viralizaron en redes sociales, entre miles de usuarios que relacionaron los dichos con la base de la aclamada película de terror y suspenso “The Purge” (La Purga).

La elección presidencial que enfrentará a Trump y a la actual vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, está cada vez más cerca, y con la intención de sumar la mayor cantidad de votos, ambos candidatos se muestran en distintos actos políticos, a lo largo de los cincuenta estados de Estados Unidos.

El lunes por la tarde, Trump dio un discurso en la ciudad de Erie, Pensilvania, en donde volvió a criticar a Harris y habló acerca de las principales problemáticas que, según su visión, erosionan la vida social, económica y política estadounidense. Hizo especial foco en la delincuencia y el crimen. “Está en un nivel nunca antes visto”, consideró.

Fue entonces que, mientras cuestionaba una ley aprobada en California y apoyada por Harris durante su paso como Fiscal General de ese estado acerca de los robos en comercios pequeños y medianos, realizó una polémica declaración.

“Ves a estos tipos saliendo con aires acondicionados y con heladeras en la espalda... es muy loco (...) Y a la policía no se le permite hacer su trabajo. Les dicen que, si hacen algo, van a perder su pensión. No se les permite hacerlo porque la izquierda liberal no los deja. La izquierda liberal quiere destruirlos, y quieren destruir nuestro país”, indicó el expresidente.

Acto seguido, propuso: “ Ahora, si tuvieras un día realmente violento... una hora dura, y me refiero a algo realmente violento . La noticia se difundiría y la -delincuencia- terminaría inmediato”. Trump consideró que si dispusiera un margen de acción específico para un actuar policial más agresivo, se reducirían los robos.

El candidato presidencial republicano Donald Trump habla en la Torre Trump en Nueva York, el jueves 26 de septiembre de 2024. (Seth Wenig) Seth Wenig - AP

Esta afirmación fue comparada con la trama de la película “The Purge” estrenada en 2013 y ambientada en el año 2022, en donde en un Estados Unidos distópico que atraviesa una ola de violencia sin precedentes y una fuerte crisis económica, un nuevo partido llamado Los Padres Fundadores autorizan a cometer todo tipo de actos violentos, incluso asesinar, sin castigo de la ley por un plazo de 12 horas.

Según consignó el medio The Guardian, voceros de Trump aseguraron que no se trata de una propuesta de campaña y la definieron como “una broma”. Sin embargo, las declaraciones fueron cuestionadas por la oposición quienes las calificaron como de “incitación a la violencia”, considerando opiniones anteriores del expresidente y los hechos de violencia registrados el 6 de enero de 2021 durante la toma del Capitolio de Washington D.C, las cuales habrían sido fomentados por el expresidente tras la derrota electoral contra Joe Biden.

