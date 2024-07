La princesa Leonor realiza su primer viaje oficial al exterior de España con una visita a Portugal

Escuchar

MADRID.- Poco más de 600 kilómetros es lo que separan Madrid de Lisboa. La capital lusa es escenario este viernes del primer viaje oficial en el extranjero de la princesa Leonor sin la presencia de los Reyes. Con este gesto, La Zarzuela continúa dando más presencia pública a la que un día está llamada a ocupar la Corona y la jefatura del Estado.

“Ellos me han hablado con afecto, com saudade (...), y de cómo habéis hecho que se sintieran siempre en casa. Así me siento yo hoy”, dijo Leonor durante su discurso ante el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, y otras autoridades del país. “Por nuestra indeleble y eterna alianza. Amiga, más que amiga, hermana”, dijo el mandatario en referencia a España.

La de este viernes es una visita especial. Portugal fue el primer lugar que visitaron hace diez años sus padres, Felipe VI y Letizia Ortiz, como reyes, y es un lugar con lazos históricos con España. Y se trata del primer viaje oficial de la princesa de Asturias. Un estreno en el extranjero que su padre, el rey Felipe VI, hizo mucho más joven ―con 15 años―, y mucho más lejos ―Cartagena de Indias (Colombia)― en representación de Juan Carlos I. Tras ser despedida con honores en el aeropuerto de Barajas, la princesa ha llegado esta mañana a la capital lusa acompañada del jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino, y del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que hace apenas 24 horas asistía a la cumbre de la OTAN en Washington.

"Saudade" e "afeto". Foi assim que Leonor de Espanha descreveu Portugal, no seu discurso no Palácio de Belém. A princesa das Astúrias, herdeira da coroa espanhola, realizou hoje uma visita oficial ao país



La zona del monasterio de los Jerónimos, primera parada, estaba ya la víspera preparada con banderas de ambos países. Este viernes, el diario Publico, uno de los más influyentes de Portugal, titulaba: “La visita a Portugal supone la afirmación de Leonor como futura reina de España”.

Portugal representa un destino cómodo para la princesa —el viaje no durará ni 10 horas―; y lógico para la familia Borbón. Portugal y España mantienen estrechos vínculos históricos desde hace siglos (“quiero brindar por estas magníficas relaciones”, dijo la heredera en portugués), pero además, los Reyes mantienen una estupenda relación con el presidente de la república, el conservador Rebelo de Sousa, desde que fue investido en 2016, pero sobre todo desde que revalidó el cargo en 2021, según fuentes de La Zarzuela. Y esa relación se ha escenificado con el afectuoso saludo con el que el presidente, de 75 años, ha recibido a Leonor en la pista del aeropuerto de Figo Maduro.

El presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa, y la Princesa Leonor de España hacen gestos durante su reunión en el Palacio de Belém. Foto: Manuel Pinilla Cruces/EUROPA PRESS/dpa Manuel Pinilla Cruces - EUROPA PRESS

Y es que en Portugal “hay un cariño especial [a la Familia Real]” sostiene Carolina Carvalho, periodista del diario local Observador, especialista en Casas Reales. “Los vínculos que unen a la familia real española con Portugal son profundos. Los condes de Barcelona vivieron en Estoril durante mucho tiempo y fue aquí donde el rey Juan Carlos pasó parte de su infancia y juventud”, recuerda.

Una historia de 40 años, sin embargo, que Leonor ha obviado en su esperado discurso pronunciado en el Palacio de Belém, un oasis en lo alto de una colina con vistas a la desembocadura del Tajo que alberga la sede de la presidencia del país luso. “Portugal y España comparten una vecindad que va mucho más allá de la proximidad geográfica; es una vecindad que abarca múltiples dimensiones y que se traduce en una amistad sincera y un respecto profundo y mutuo entre nuestros dos países”, remarcó la princesa. Quien sí aludió al pasado de la familia Borbón fue el anfitrión de la visita, que aseguró a la princesa que, “como sus bisabuelos, sus abuelos y sus padres”, puede contar siempre con el “cariño” de los portugueses.

El Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y la Princesa Leonor de España durante su reunión en el Palacio de Belém Manuel Pinilla Cruces - EUROPA PRESS

Poco antes, Rebelo de Sousa le impuso la banda que simboliza la Gran Cruz de la Orden de Cristo, la máxima distinción de Portugal que también tiene el rey Felipe VI. “Se la entrego como un homenaje a vuestra alteza, al reino de España y a la amistad entre los dos países”, dijo el jefe del Estado portugués.

La visita comenzó en el monasterio de los Jerónimos con la ofrenda floral ante la tumba del escritor y poeta luso Luis de Camões, autor de Os Lusíadas, considerado uno de los grandes de la literatura portuguesa del siglo XVI ―cuando Portugal aún era una monarquía― y que precisamente da nombre a los premios más importantes en lengua portuguesa. En este mismo templo descansan también los restos de figuras como Fernando Pessoa y Vasco da Gama. Y es tal el vínculo de la familia Borbón con Portugal que la infanta Pilar, hermana del rey emérito, se casó con Luis Gómez-Acebo en este mismo monasterio en 1967. “Y la infanta Margarita se casó en Estoril [a 27 kilómetros de Lisboa], donde hay una estatua en honor a sus bisabuelos [Don Juan y María de las Mercedes]”, añade Carvalho.

El presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa y la princesa Leonor posan para las cámaras antes de su reunión en el palacio presidencial de Belem en Lisboa Armando Franca - AP

Como es habitual en las visitas oficiales o de Estado, esta también tiene un espacio dedicado a una temática específica, lo que muestra la línea de la agenda de la Casa del Rey. En este caso, la princesa Leonor visitará esta tarde el Oceanário de Lisboa, un moderno edificio a orillas del Tajo. Allí tratará temas medioambientales y científicos junto a otros jóvenes de su generación y participará en una mesa redonda sobre la defensa del océano, expediciones científicas y políticas oceánicas y economía.

Por Belén Domínguez Cebrián

