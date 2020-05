"Vly a llamar a la policía y voy a decir que un afroamericano me está acosando y grabando", dijo la mujer que paseaba a su animal por el Central Park Crédito: Captura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de mayo de 2020 • 16:37

Una mujer paseaba con su perro suelto por una zona del Central Park de Nueva York cuando Christian Cooper, un hombre afroamericano que estaba en el lugar, le pidió amablemente que le pusiera la correa a su perro ya que es parte de la reglamentación del parque. La reacción de la señora fue desmedida y racista. "Voy a llamar a la policía y voy a decirles que hay un hombre afroamericano que me amenaza y me acosa", dijo.

La indignante reacción racista de una mujer cuando le piden que ate a su perro.- Fuente: Twitter 01:09

Video

El hecho, que ocurrió el pasado lunes, fue grabado en un video que se viralizó y que causó indignación en las redes. Hasta el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio repudió la actitud de la mujer.

"Esto es lo que pasa cuando pasean a su perro sin correa en el famoso Bramble del Central Park de Nueva York, donde claramente los carteles indican que los perros deben estar atados en todo momento y alguien como mi hermano -amante de los pájaros- le pide que le ponga al perro la correa", escribió en su cuenta de Twitter Melody Cooper, hermana de Christian.

Allí mismo, la hermana del hombre discriminado subió el video que mostraba cómo la mujer indignada amenazaba con llamar a la policía y luego, tras hacer el llamado, comenzaba a gritar: "Hay un hombre afroamericano grabándome y acosándome en el Central Park". Y luego agregó que el mismo hombre la amenazaba de muerte a ella y a su animal. Algo que, claramente, no era cierto.

La difusión de estas imágenes fue vertiginosa -40 millones de reproducciones en 48 horas- y despertó todo tipo de comentarios críticos contra la mujer. Incluso el alcalde di Blasio escribió en sus redes: "El video del Central Park es racismo, lisa y llanamente. Llamó a la policía porque él era un hombre negro, aunque era ella la que infringía las reglas. Ella decidió que él era el criminal y sabemos por qué".

El mandatario de la ciudad finalizó su posteo con una frase contundente: "Este tipo de odio no tiene lugar en nuestra ciudad".

La empresa donde la mujer trabaja, Franklin Templeton, decidió suspenderla luego de conocer el hecho, pero luego de analizar el caso la despidió definitivamente y lo anunció a través de un tuit que concluía con la frase: "No toleramos el racismo de ningún tipo en esta empresa".

En diálogo con la cadena NBC de Nueva York, la mujer, de nombre Amy Cooper (aunque no tiene relación con el hombre al que maltrató) expresó arrepentimiento. "Les pido disculpas sinceras y humildemente a todos, especialmente a ese hombre y a su familia", dijo. Agregó que lo que hizo fue "inaceptable".

Antes, en diálogo con CNN, ella había dicho que no es "racista" y que "no pretendía dañar a aquel hombre". Justificó su accionar repudiable diciendo que había "tenido miedo". "Cundo está sola en la Ramble, no sabés lo que puede pasar -dijo-. Pero no hay excusa, es indefendible lo que hice".

El hecho toma otra relevancia luego de conocerse hoy la muerte de un afroestadounidense luego de ser detenido por un policía en Minsessota. La indignación se disparó específicamente tras difundirse las imágenes de un agente policial apretando con su rodilla el cuello de este hombre en el piso, que se queja y dice "no puedo respirar".