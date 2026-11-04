La reacción de los medios del mundo ante la victoria demócrata en las elecciones intermedias de Estados Unidos

“Duro revés”, “ola azul” y “vuelco político”, así definieron los diferentes diarios y periódicos del mundo el aplastante triunfo electoral del Partido Demócrata en las elecciones de medio término de Estados Unidos, con el que consiguieron alcanzar la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado del Congreso estadounidense.

En Reino Unido, The Guardian resaltó el contundente triunfo demócrata en el Senado y consideró que “los votantes estadounidenses rechazan la agenda de Trump”. Además, destacaron los escaños que consiguieron al ganar en estados históricamente republicanos como Texas, Iowa, Kansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Ohio.

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Por su parte, BBC News tituló: “Los demócratas toman el control del Congreso de Estados Unidos tras el rechazo de los votantes a los republicanos de Trump”. Y en el mismo sentido, Sky News expuso: “Los demócratas ganan el Congreso mientras Estados Unidos rechaza a Trump”.

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El diario El País de España, eligió hablar de “vuelco político en Estados Unidos” y señaló que “los demócratas logran el control total del Congreso en un duro castigo a Trump”. Mientras que ponderaron la victoria de Gina Hinojosa como la primera gobernadora hispana de Texas tras vencer a Greg Abbott.

También en España, El Mundo calificó como una “ola azul” lo sucedido en Estados Unidos y tituló: “Los demócratas arrasan en las Midterms y recuperan el control del Senado y la Cámara de Representantes triunfando en Texas o Kansas”.

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Algo similar eligió resaltar La Repubblica, en Italia. “Una ola azul arrasa la América de Trump. Los demócratas ganan la Cámara de Representantes y el Senado”, fue el título de su sitio web tras consumarse la derrota y analizaron que se trata de algo “más que una derrota”.

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En Francia, el periódico Le Monde subrayó la victoria demócrata pero remarcó la declaración de Trump acerca de aceptar el resultado de las elecciones. Además, destacaron el triunfo de James Talarico como senador en Texas, “un bastión republicano” y en Kansas, “Adam Hamilton le dio el escaño del Senado estatal al Partido Demócrata por primera vez desde 1932″. ”Los resultados confirman la llegada de una ola demócrata al Congreso”, expresaron.

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Para el diario brasileño O Globo se trató de un resultado “histórico”. “Según las proyecciones, los demócratas recuperarán el control del Congreso; Trump reconocerá la derrota. El resultado representa una derrota histórica para el presidente estadounidense, que perderá la mayoría republicana en la Cámara de Representantes”, escribieron en su portal web.

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The Times of Israel puso el foco en lo que consideró como una de la claves de la derrota de Trump: la guerra en Medio Oriente. “Los demócratas toman el control de la Cámara de Representantes y el Senado de EE. UU., arrebatándoselo a los republicanos; Irán: los estadounidenses votaron ‘NO A LA GUERRA’”, señaló el medio israelí.