Lacalle Pou llama a fortalecer el Mercosur

MONTEVIDEO (AFP).- El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, hizo ayer un llamado a fortalecer las relaciones entre mandatarios del Mercosur y a denunciar a los "dictadores" en América Latina.

"En el Mercosur vamos a tener la mejor de las relaciones con el presidente argentino, con el presidente brasileño, con el presidente paraguayo, para levantar a la región", prometió Lacalle Pou, de 46 años, en un acto de festejo de su triunfo en el ballottage del domingo pasado ante el candidato del oficialista Frente Amplio (FA), Daniel Martínez.

El exsenador del Partido Nacional venció con el 48,8% de los votos a Martínez, que obtuvo el 47,3%, tras el fin del escrutinio definitivo de la Corte Electoral, que en esta elección fue determinante por la exigua diferencia, de unos 35.000 votos, entre ambos candidatos.

Ante miles de personas reunidas frente al Río de la Plata, en Montevideo, Lacalle Pou envió un mensaje hacia otros gobiernos latinoamericanos. "Necesitamos una región fuerte con buenos gobiernos y que se lleven bien entre ellos", dijo el dirigente, que asumirá el 1° de marzo.

El líder de una coalición de cinco partidos que van desde la derecha hasta la izquierda socialdemócrata lanzó una dura crítica al manejo de la política exterior por parte del FA.

"No importa el partido, no importa la ideología. Si nos guiamos por la ideología en las relaciones exteriores, no estamos representando a todo el país. Y el interés nuestro es de todos y cada uno de los uruguayos", sostuvo Lacalle Pou.

"Está claro que en las relaciones exteriores no nos vamos a hacer sentir vergüenza. Está claro lo que vamos a hacer: a los dictadores les vamos a decir dictadores, no le vamos a buscar la vuelta", enfatizó el presidente electo, en referencia a la posición del gobierno del FA sobre el venezolano Nicolás Maduro.