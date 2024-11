Las claves de las elecciones en Uruguay: Las razones del triunfo de Orsi y los gestos de convivencia democrática de Uruguay

MONTEVIDEO.- Uruguay tendrá nuevo gobierno a partir del 1 de marzo de 2025, cuando Luis Lacalle Pou le traspase la banda presidencial al opositor Yamandú Orsi, que se impuso en balotaje al candidato del oficialismo Álvaro Delgado por cuatro puntos de diferencia (49,84% a 45,87%).

El triunfo de Orsi suscitó de inmediato un mundo de análisis y especulaciones sobre las razones de la victoria de la alianza de izquierda, que vuelve al poder, así como el futuro de la derrotada coalición de centroderecha, que aspiraba a repetir la victoria de Lacalle Pou de 2019, y de los principales líderes políticos del país.

Las razones del triunfo

Además de los temas económicos y sociales, de nivel de satisfacción de los ciudadanos con el andar del país, como en toda elección, pesaron otros elementos. Entre ellos, como dice Martín Tocar en El País, la renovación del Frente Amplio. “Desde el llano opositor –más allá de las críticas del oficialismo a lo que vieron desde el inicio como ‘palos en la rueda’-, un trabajo de hormiga llevó a la revitalización de la izquierda y su musculatura”, explicó Tocar, reconectando con su base social. También tuvo que ver la buena llegada de Orsi a la gente, su atractivo político, superior al de Delgado, un candidato que como él mismo admitió no tenía carisma. Orsi se apoyó en su perfil de dirigente moderado y dialoguista, así como en sus credenciales como buen administrador en la intendencia de Canelones, el segundo departamento del país.

Los votos del ganador

La elección se anticipaba muy pareja, como habían sido las dos anteriores, que también se definieron en balotaje. Luis Lacalle Pou se impuso la vez pasada al frenteamplista Daniel Martínez por solo 37.000 votos, una diferencia que obligó a esperar más allá de la jornada del domingo. Orsi logró sacar diferencia con votos de los indecisos, pero también rescató voluntades de la coalición oficialista, que no logró retener el 100% de los votos obtenidos en la primera vuelta, lo cual se anticipaba crucial. Orsi rindió bien entre los votantes de Montevideo, el irreductible bastión de la izquierda uruguaya, así como en Canelones. También rindió bastante bien en el interior -donde domina la centroderecha-, y especialmente en el litoral. Así sumó el caudal que necesitaba para superar a su rival, incluso más cómodamente de lo que anticipaban las encuestas.

La interna del Frente Amplio

La compacta militancia del Frente Amplio, que tiende a ser más ardiente y animada que la de la coalición (no por nada Delgado confiaba en que lo votaría “la mayoría silenciosa), no quita que en el seno de la alianza de izquierda exista una variedad de sectores, ideologías y tendencias que no siempre saben entenderse, desde el extremismo de comunistas y socialistas a la moderación, mayoritaria, que en estos días encarna precisamente Yamandú Orsi, lejos de los dogmatismos de algunos de sus compañeros de ruta. Queda por ver si Orsi se erige como un líder con autoridad para resolver las disidencias, como lo fue Tabaré Vázquez.

El futuro de la coalición

La actual coalición de gobierno, que integran el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido Constitucional Ambientalista, entra en una fase desconocida para ellos. Creada en 2019, pasó su primera prueba ganando el balotaje de ese año y luego fue gobierno. Pero justo cuando sus miembros más destacados decían que “llegó para quedarse”, no pudieron superar el umbral de esta segunda elección. En la previa incluso se hablaba de actuar todavía más unidos, para ir a la primera vuelta de las próximas elecciones como un solo partido, y ahora habrá mucho por conversar.

Los líderes

El presidente Luis Lacalle Pou dejará el gobierno con altos índices de popularidad, cerca del 50%, una cifra solo comparable con las de Tabaré Vázquez y de José Mujica, dos de las máximas estrellas de la izquierda uruguaya. No cabe duda que será el referente de la centroderecha del país, y es posible que en ese rol aspire a buscar nuevamente la presidencia en el próximo período. A propósito de Mujica, con casi 90 años, y tras un activo rol en esta campaña en favor de Yamandú Orsi, ya habrá dado todo por su partido y se irá distanciando de la actividad, como él mismo anticipó durante la campaña cuando hablaba de su “despedida”.

La convivencia

Como corolario de una campaña que se condujo con civilidad democrática, con respeto entre partidos, candidatos y militantes, la noche electoral se cerró con discursos de reconocimiento de los candidatos a los rivales, en la victoria y la derrota. Comenzando por Lacalle Pou, que minutos después del cierre de las urnas, con los resultados que indicaban la victoria de Orsi, le escribió un saludo de felicitación en su cuenta de X. “Llamé a @OrsiYamandu para felicitarlo como Presidente electo de nuestro país y para ponerme a las órdenes y empezar la transición apenas lo entienda pertinente”, dijo.

“Hoy la gente, los uruguayos definieron quién va a ejercer la presidencia de la república. Quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo para Yamandú Orsi y para el Frente Amplio”, dijo por su parte Delgado. El candidato triunfante señaló a su vez que será “el presidente que convoque una y otra vez al diálogo” y recordó en el acto de celebración que “otra parte de nuestro país que hoy están con otro sentimiento (...) a ellos también los precisamos”.

En otro gesto de convivencia, Lacalle Pou invitará a su sucesor a la próxima reunión del Mercosur en Montevideo. “El 6 de diciembre es la cumbre del Mercosur, naturalmente debería acompañarnos el presidente electo y saber cómo piensa seguir el gobierno siguiente. Una cosa es un presidente y la transición que va a haber y las decisiones que se van a tomar”, señaló.

