Las mejores imágenes del año de la agencia AP

Niñas musulmanas caminan por la calle después de las oraciones en Lagos, Nigeria, el 31 de julio Foto: Domingo Alamba - Fuente: AP

Una bacteria conocida como halófila y que florece cuando aumenta el nivel de sal en el agua, tiñe de rojo el Gran Lago Salado en Howell, Utah, el 8 de octubre Foto: Julio Cortez - Fuente: AP

Bomberos, rescatistas y voluntarios buscan sobrevivientes en los restos de un avión que se estrelló con casi 100 personas a bordo en una zona residencial de Karachi, Pakistán, 22 de mayo Foto: Fareed Khan - Fuente: AP

Después de 52 días en la unidad de cuidados intensivos, los médicos le permitiron a un paciente estar diez minutos al sol frente al mar Mediterráneo como parte de la terapia de recuperación del Covid-19, 4 de septiembre Foto: Emilio Morenatti - Fuente: AP

Los trabajadores del cementerio llevan el ataúd de una persona que murió de Covid-19 para su entierro en el cementerio Mártires 19 de Julio en Comas, en las afueras de Lima, Perú, 8 de julio Foto: Rodrigo Abd - Fuente: AP

Un manifestante con una máscara de Elmo baila durante una protesta en Filadelfia por la muerte de George Floyd en manos de la policía, 30 de mayo Foto: Matt Rourke - Fuente: AP

Vista de la laguna Cerro, dividida por una carretera, mientras a la izquierda se va un agua limpia, a la derecha se ve teñida de violeta producto de los desechos cargados de plomo y metales pesados de la curtiembre Waltrading SA, Paraguay, 5 de agosto Foto: Jorge Saenz - Fuente: AP

La inusual imagen de la 110 Arroyo Seco Parkway que conduce al centro de Los Ángeles que permaneció cerrada durante varios días para evitar la propagación del Covid-19, el 26 de abril Foto: Mark J. Terrill - Fuente: AP

El jugador de los New Orleans Saints, Marshon Lattimore, golpea el balón en un partido frente a los Tampa Bay Buccaneers, 8 de noviembre Foto: Jason Behnken - Fuente: AP

Un voluntario intenta apagar un incendio en la carretera Transpantaneira en los humedales del Pantanal cerca de Pocone, estado de Mato Grosso, Brasil, 11 de septiembre Foto: Andre Penner - Fuente: AP

Hoda Kinno, de 11 años, es rescatada por su tío Mustafa, de la explosión que destruyó casi por completo el puerto de Beirut en el Líbano, 4 de agosto Foto: Hassan Ammar - Fuente: AP

Miembros de la comunidad israelí de sirenas nadan con colas de sirena en la playa de Bat Yam, cerca de Tel Aviv, Israel, el 23 de mayo Foto: Oded Balilty - Fuente: AP

Los partidarios del presidente Donald Trump protestan por la votación de Nevada frente al Departamento de Elecciones del Condado de Clark en Las Vegas el 4 de noviembre Foto: John Loche - Fuente: AP

Una familia mira por la ventana de su casa durante la cuarentena obligatoria en Barcelona, España, el 29 de marzo Foto: Emilio Morenatti - Fuente: AP

Enjambres de langostas destruyen los cultivos de Katitika en el condado de Kitui en Kenia, es el peor brote en un cuarto de siglo, 24 de enero Foto: Ben Curtis - Fuente: AP

Los migrantes huyen del segundo incendio en dos días en el campamento de refugiados de Moria, en la isla de Lesbos, Grecia, 9 de septiembre Foto: Petros Giannakouris - Fuente: AP

El colombiano Harold Tejada sube al Plateau des Glieres durante la etapa 18 de la carrera ciclista del Tour de Francia a lo largo de 175 kilómetros, desde Meribel a La Roche-sur-Foron, Francia, el 17 de septiembre Foto: Thibault Camus - Fuente: AP

Una modelo lleva una creación para la colección de moda de Givenchy durante la semana de la moda femenina Otoño / Invierno 2020/21 presentada en París el 1 de marzo Foto: Vianney Le Caer / Invision - Fuente: AP

California durante uno de los incendios más davastadores de su historia, donde miles de hécatreas de bosque se quemaron y cientos de familias perdieron sus casas, 20 de agosto Foto: Noah Berger - Fuente: AP

Olinda Tafur, de 20 años, espera ser controlada por un obstetra en una carpa improvisada para mujeres embarazadas infectadas con Covid-19, Lima, Perú Foto: Rodrigo Abd - Fuente: AP

Los fanáticos se reúnen frente a la Clínica Olivos, donde Diego Maradona fue operado, en Buenos Aires, el 3 de noviembre de 2020 Foto: Natacha Pisarenko - Fuente: AP

Un tribunal ordenó el desalojo de las familias que han estado ocupando terrenos en la localidad de Guernica, desde julio, pero las familias dicen que no tienen a dónde ir en medio la pandemia, 29 de octubre Foto: Natacha Pisarenko - Fuente: AP

Los manifestantes destruyen la iglesia de San Francisco de Borja, que pertenece a los Carabineros, la fuerza policial nacional de Chile, en Santiago, Chile, durante el primer aniversario del inicio de las protestas masivas contra el gobierno por la desigualdad, 18 de octubre Foto: Esteban Félix - Fuente: AP

El cantante cubano Cimafunk abraza a una mujer durante una conga musical por las calles del barrio de La Habana, 15 de enero Foto: Ramón Espinosa - Fuente: AP

Pandilleros encarcelados, con máscaras protectoras, permanecen dentro de una celda grupal durante un recorrido para los medios de comunicación por la prisión en Quezaltepeque, El Salvador, el 4 de septiembre Foto: Salvador Meléndez - Fuente: AP

Agustina Canamero, de 81 años, y Pascual Pérez, de 84, se abrazan y besan a través de un plástico para evitar contraer el coronavirus en un hogar de ancianos en Barcelona, España, el 22 de junio Foto: Emilio Morenatti - Fuente: AP

Migrantes de Marruecos y Bangladesh esperan en un bote de madera abarrotado a los trabajadores humanitarios del grupo español de búsqueda y rescate Open Arms frente a la costa de Libia el 10 de enero Foto: Santi Palacios - Fuente: AP

John Lewis, quien llevó la lucha contra la discriminación racial desde los campos de batalla del sur en la década de 1960 hasta los pasillos del Congreso, murió el 17 de julio Foto: Brynn Anderson - Fuente: AP

Bill Nichols, de 84 años, trabaja para salvar la casa en la que ha vivido durante 77 años cuando un incendio forestal arrasó Vacaville, California, el 19 de agosto Foto: Noah Berger - Fuente: AP

Richardson Fremond salta sobre una pared mientras corre para recoger un premio durante la ceremonia de graduación de Chambers High School, Florida, 23 de junio Foto: Wilfredo Lee - Fuente: AP

Un trabajador de la salud que usa un traje protector es desinfectado en una carpa portátil afuera del Centro Médico Gat Andres Bonifacio Memorial en Manila, Filipinas, 27 de abril Foto: Aaron Favila - Fuente: AP

Una familia conduce un camión cargado con una pequeña casa cuando abandonan su pueblo natal en la región separatista de Nagorno-Karabaj antes de que entre en vigencia un alto el fuego para detener semanas de combates,18 de noviembre Foto: Sergei Grits - Fuente: AP

Un corredor de parkour salta sobre un puente ferroviario con los edificios del distrito bancario de Frankfurt, Alemania, 9 de septiembre Foto: Michael Probst - Fuente: AP

Cuando se abrieron las puertas para la actuación del "Crisantemi" de Puccini a cargo del Cuarteto UceLi, en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, España, las 2.292 butacas del auditorio estaban ocupadas por plantas y la actuación fue transmitida en forma virtual, 22 de junio Foto: Emilio Morenatti - Fuente: AP

Cori "Coco" Gauff, de Estados Unidos, durante el partido de la segunda ronda en el campeonato de tenis del Abierto de Australia en Melbourne, Australia, 22 de enero Foto: Lee Jin-man - Fuente: AP

Durante las protestas por el asesinato de Gorge Floyd en manos de la policía, hubo saques en varios comercios de Pensilvania, 25 de meyo Foto: Matt Slocum - Fuente: AP

Un rastro de polvo levantado por un auto de carreras durante la segunda etapa del Rally Dakar, entre Al Wajh y Neom, Arabia Saudita, 6 de enero Foto: Bernat Armangue - Fuente: AP

Una mujer sostiene a su perro en un campamento improvisado en Oregon en medio de los incendios que devastaron gran parte de la región, 13 de septiembre Foto: John Locher - Fuente: AP

Una columna de humo negro producto del incendio de un almacén en el puerto de Beirut, Líbano, lo que provocó el pánico entre los residentes traumatizados por la explosión masiva que mató e hirió a miles de personas, 10 de septiembre Foto: Hussein Malla - Fuente: AP

Un partidario del candidato presidencial Kouadio Konan Bertin salta una valla cuando llega al último mitin de campaña de Bertin en Abidján, Costa de Marfil, el 29 de octubre Foto: Leo Correa - Fuente: AP

Homenaje a Kobe Bryant, la estrella de la NBA, en Los Ángeles el 2 de febrero de 2020, una semana después de que muriera en un accidente de su helicóptero Foto: Damian Dovarganes - Fuente: AP

Mary Faye Cochran, de 86 años, canta "You Are My Sunshine" por teléfono a su hijo Stacey Smith a través de una ventana el día de la madre, el domingo 10 de mayo de 2020, en Provident Village en Creekside, EE.UU. Foto: Brynn Anderson - Fuente: AP

Un manifestante y un policía se dan la mano durante las protestas contra el racismo en Nueva Yotk, 2 de junio Foto: Wong Maye-E - Fuente: AP

Un hombre disfrazado de Hombre Araña disfruta de la fiesta callejera "Ceu na Terra" o Heaven on Earth en Río de Janeiro, Brasil, el 22 de febrero, durante la celebración del Carnaval Foto: Leo Correa - Fuente: AP

Una persona sin hogar permanece sentada en una silla de ruedas un día lluvioso en plena pandemia por el coronavirus, en Sunset Blvd. en el vecindario Echo Park de Los Ángeles el 6 de abril Foto: Damian Dovarganes - Fuente: AP

Un trabajador del departamento forense de la ciudad en Quito, Ecuador, rocía desinfectante sobre el cuerpo de una mujer que murió en la calle el 14 de mayo Foto: Dolores Ochoa - Fuente: AP

Varias personas heridas son evacuadas poco después de una explosión masiva en el puerto de Beirut, Líbano, el 4 de agosto Foto: Hassan Ammar - Fuente: AP

Edición fotográfica: Fernanda Corbani