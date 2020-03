Le hicieron un test a Jair Bolsonaro tras el caso positivo de un asesor

Donald Trump, Jair Bolsonaro y detrás, su secretario de Prensa, Fabio Wajngarten, en Palm Beach Fuente: AFP

El anuncio causó alarma ya que el infectado, el jefe de Prensa, estuvo con Trump y el líder brasileño durante una visita a EE.UU.; aumentaron los contagios autóctonos y se hundió la bolsa

Marcelo Silva de Sousa SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de marzo de 2020

RÍO DE JANEIRO.- La propagación del nuevo coronavirus llegó ayer hasta lo más alto del poder brasileño. Un funcionario próximo de Jair Bolsonaro que lo acompañó en la reciente visita a Estados Unidos y estuvo próximo a Donald Trump dio positivo por Covid-19 .

Fábio Wajngarten , de 44 años, secretario especial de Comunicación , se convirtió ayer en uno de los 77 casos de contagio en Brasil . Conocida la confirmación, Bolsonaro comenzó a ser monitoreado de cerca por el equipo médico de la presidencia.

Ironía del destino: después de haber dicho el martes que el coronavirus era una "fantasía" amplificada por los grandes medios, el presidente se hizo ayer un test de laboratorio para saber si fue infectado. El resultado del examen se conocerá hoy.

Eduardo Bolsonaro, diputado federal e hijo del presidente, confirmó que su padre no había presentado hasta ayer síntomas de haber contraído la enfermedad. Sin embargo, podría tratarse un caso de contagio asintomático.

Eduardo, la primera dama Michelle Bolsonaro -quienes también integraron la comitiva presidencial que regresó el martes de Estados Unidos- y el resto de los miembros del gobierno que viajaron comenzaban ayer a someterse a exámenes clínicos, pese a que no habían sido reportado signos de la enfermedad en ninguno de ellos.

La llegada del Covid-19 al círculo más cercano del Presidente alteró por completo la rutina en Brasilia. Bolsonaro pasó el jueves en el Palacio de la Alvorada, residencia oficial, donde fue seguido de cerca por sus médicos. El presidente aconsejó a diputados oficialistas y amigos que no lo visiten hasta que no esté el resultado del test. Por la noche, apareció en una transmisión de Facebook utilizando un barbijo al lado del ministro de Salud.

"Debemos evitar que haya una explosión de personas infectadas. Los hospitales no darían abasto", dijo el mandatario. En un mensaje emitido anoche en cadena nacional, el presidente recomendó a la población que reconsidere movilizarse pasado mañana, día en que sus seguideores habían convocado actos callejeros. "Nuestra salud y la de nuestros familiares deben ser preservadas. El momento es de unión, serenidad y sentido común", señaló.

El canciller Ernesto Araújo, en tanto, canceló la agenda de trabajo que tenía pendiente en Washington y decidió regresar a Brasilia, donde seguirá el protocolo de seguimiento previsto ante casos sospechosos.

Notificación

El gobierno brasileño notificó a las autoridades estadounidenses sobre el positivo de Wajngarten, funcionario del núcleo duro bolsonarista.

El jefe de Comunicación del gobierno estuvo cerca de Trump el fin de semana. El propio Wajngarten había posteado en las redes sociales un foto posando al lado del republicano el sábado por la noche.

Sin embargo, Trump dijo que no está preocupado. "No hicimos nada fuera de lo usual. Nos sentamos cerca por algún tiempo, tuvimos una excelente conversación", aseguró el magnate, que no se someterá al test, informó una vocera de la Casa Blanca.

En ese contexto, la bolsa de San Pablo, principal mercado bursátil de la región, quedó inmersa en otro día de histeria y registró un fuerte derrumbe en el valor de las acciones, luego del avance de medidas restrictivas para combatir contagios en el mundo.

El Bovespa, principal índice, cerró con una caída de 14,78% y alcanzó los 72.582 puntos. La pronunciada caída -la peor en términos porcentuales desde 1998- obligó a que se interrumpieran las negociaciones dos veces para calmar a los inversores.

El dólar volvió a apreciarse frente al real (1,41%) y cerró a 4,78 reales. Por la mañana, la moneda estadounidense había perforado los 5 reales.

Infectados

Las señales también fueron desalentadoras en el campo sanitario. Además de la suba de contagios, los casos de sospecha subieron sustancialmente de 907 a 1422 en todo el país. San Pablo (704) sigue siendo el estado con más casos bajo análisis y el que más casos confirmados reúne, con 42.

Río de Janeiro se convirtió en el tercer estado en presentar un caso de contagio autóctono: un médico de 72 años que contrajo el virus en un congreso de salud. Tras haberse infectado en el simposio, el médico contagió a su esposa, de 68 años.

El ministro de Salud brasileño, Henrique Mandetta, aseguró que la ciudad de Río de Janeiro puede llegar a concentrar en las próximas semanas la mayor parte de los casos de coronavirus en suelo brasileño.

Mandetta apuntó a varios factores: falta de infraestructura e higiene; geografía compleja, y gran flujo de turistas -que tiende a favorecer los contagios-. Hasta ahora Río tiene 16 casos de contagio confirmados.