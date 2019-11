López Obrador se enfrenta como nunca a la prensa tras un fallido operativo

Las críticas al arresto y a la inmediata liberación del hijo del Chapo Guzmán enfurecieron al presidente; llamó a "pensar una ética en el manejo de la información"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de noviembre de 2019

CIUDAD DE MÉXICO.- El fallido operativo contra el hijo del Joaquín "el Chapo" Guzmán, el legendario capo de las drogas, le costó caro en imagen al presidente mexicano, Andrés López Obrador, y acentuó sus desencuentros con la prensa, un rasgo de su gobierno que se elevó al máximo tras el fiasco de Culiacán, bastión del cartel de Sinaloa.

"Le muerden la mano a quien les quitó el bozal", señaló días atrás el mandatario sobre las críticas de la prensa, en otro capítulo del creciente distanciamiento desde su asunción, a fines de 2018

López Obrador apeló así a una frase de Gustavo Madero, hermano del expresidente Francisco Madero, un prócer de la historia mexicana. Francisco Madero sucedió al dictador Porfirio Díaz, que gobernó con puño de hierro por tres décadas, hasta 1911, e intensificó sus ataques a los medios.

López Obrador suele compararse con Madero, que llegó al poder a través de elecciones democráticas, pero fue atacado por la prensa después de que los diarios de la época se liberaron del yugo de Díaz.

La frase de Gustavo Madero "no le fue perdonada nunca y por eso se ensañaron en él primero y luego con su hermano", dijo López Obrador. "Yo no quiero que nunca jamás vuelva a suceder eso, es una de las historias más vergonzosas del periodismo y de la política en México", agregó.

Francisco Madero solo pudo ejercer su cargo 15 meses pues fue asesinado junto con su hermano y su vicepresidente, José María Pino Suárez, en un golpe de Estado.

Más que encontrar parecidos con Madero, algunos medios locales comparan a López Obrador con sus pares de Brasil, Jair Bolsonaro, o de Estados Unidos, Donald Trump, por su desprecio a la prensa independiente. De hecho, pese al supuesto acto liberador que se atribuyó como mandatario, la prensa mexicana no tenía ningún "bozal" que debiera ser quitado antes de su llegada al gobierno.

Tras asumir la presidencia, el 1° de diciembre pasado, instauró conferencias de prensa diarias, algo inédito en México, y prometió combatir los crímenes contra periodistas en México, uno de los países más peligrosos para informar. Pero los roces fueron en aumento y López Obrador no duda en señalar desde su estrado a aquellos redactores o columnistas que publicaron algo que no le gusta, un enfrentamiento que alcanzó su máximo nivel con los incidentes de Culiacán.

Tras un espectacular operativo, las fuerzas de seguridad combinadas de la policía y el Ejército capturaron en su casa al hijo de Guzmán, Ovidio. Pero la gloria se transformó en un papelón cuando lo dejaron libre cuatro horas después, por orden del presidente, presionado por la violencia que los sicarios del cartel de Sinaloa desataron en toda la ciudad.

Además de la alusión al "bozal", el mandatario llamó a los medios a "actuar con ética y ser rigurosos con su información" y pidió terminar con el "amarillismo".

"Es tiempo de pensar en el interés general y una ética en el manejo de la información, que es fundamental, pero no impuesta", agregó, aunque descartó impulsar una regulación de los medios, como se intentó hace unos años.

López Obrador colocó diversas etiquetas a los medios que lo critican con frecuencia. Los llama "prensa fifí" (burguesa), "chayoteros" (coimeros), "vendidos", "oligárquicos" y "enemigos del pueblo", entre otros nombres.

A fines de abril pasado, un grupo de organizaciones civiles defensoras de la libertad de expresión publicaron un análisis de los ataques formulados por el mandatario a los medios en 50 conferencias y eventos públicos. La conclusión fue demoledora: es el gobernante que más señalamientos hizo contra la prensa en el continente, incluso más que Trump, Bolsonaro y el venezolano Nicolás Maduro.

En sus conferencias matutinas acumulaba hasta entonces 62 ataques verbales a la prensa, contra 45 de Trump, 33 de Maduro y 22 de Bolsonaro en el mismo período.

La ONG Artículo 19 advirtió que los ataques a los medios de comunicación de López Obrador y altos funcionarios llevan el doble propósito de "frenar cuestionamientos por parte de los periodistas y bajar de tono a las preguntas que se realizan a diario" al gobierno federal.

También mantiene una disputa contra del diario Reforma, al que califica de "símbolo de la prensa conservadora", como la disputa que sostiene Bolsonaro con el diario Folha de S. Paulo o la de Trump con The New York Times y The Washington Post.

Agencias ANSA y Reuters