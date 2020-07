'Ndrangheta: los bonos vinculados a la mafia desatan un escándalo en Europa

Crédito: Getty Images

Elisabetta Piqué Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de julio de 2020 • 18:53

ROMA.- Los fiscales antimafia lo advierten desde hace años: la 'Ndrangheta -la mafia calabresa, una de las más poderosas del mundo y que superó a la Cosa Nostra siciliana y la Camorra napolitana desde hace tiempo- ha dejado de lado su tradicional violencia. Y, en un salto de calidad gigantesco, se infiltró hasta en las altas finanzas, tal como denunció días atrás el diario Financial Times , que en una investigación que hizo temblar al mundo financiero italiano sacó a la luz la existencia de 1000 millones de euros de mafia bonds .

En lo que significó un escándalo que salpica a varios bancos italianos y extranjeros y a una famosa consultora internacional , inversores internacionales adquirieron, según el diario británico, obligaciones por un valor total de 1000 millones de euros, garantizadas por empresas de fachada que estarían conectadas con distintas familias de la 'Ndrangheta.

En un caso los bonos fueron comprados por el conocido instituto de crédito italiano Banca Generali, bajo asesoramiento de la consultora Ernst & Young. La venta habría ocurrido entre 2015 y 2019 y, según documentos legales y financieros a los que accedió el periodista Miles Johnson, una parte de las obligaciones más tarde resultó vinculada a bienes ligados a empresas de la mafia calabresa que habían logrado sortear los controles de antirreciclaje.

Entre los inversores también figuran fondos de pensiones y hedge funds, "atraídos por la posibilidad de altas ganancias en una fase de intereses especialmente bajos".

El mecanismo sacó provecho de la vulnerabilidad crónica del sistema público-privado. Las obligaciones, de hecho, habrían nacido de facturas no pagadas por las autoridades sanitarias italianas a una serie de proveedores de servicios médicos. La ley europea, en efecto -según aclaró el artículo-, prevé para las facturas vencidas no pagadas por entes públicos una penalidad con intereses garantizados, que las vuelve apetecibles a eventuales inversores que "apuestan" sobre el futuro pago de la deuda.

Así, aparecía como un producto financiero perfecto, vendido a través de la mediación de Cfe, un banco de inversiones "boutique" con sede en Ginebra, que tras la nota del Financial Times se vio obligado a salir a aclarar que no sabía absolutamente nada del origen criminal de esos fondos. "Los créditos puestos bajo atención por parte del artículo representan una porción mínima y no significativa del complejo portfolio cedido y, más en general, del total de créditos asociados al sistema sanitario nacional, objeto de cartolarizaciones respecto de las cuales Cfe actuó en calidad de arranger", explicó el instituto.

En forma similar se defendió la Banca Generali, que aseguró en todo caso ser "parte perjudicada" y se manifestó lista para colaborar. "Estábamos convencidos de que la transacción tenía los requisitos necesarios", indicó en un comunicado.

Facturación

Lo cierto es que no es una novedad que la 'Ndrangheta se ha vuelto una de las mafias más potentes del mundo y una de las empresas más exitosas de Italia. Algunos estudios estiman que factura alrededor de 44.000 millones de euros por año. Sus afiliados desde hace tiempo abandonaron el clásico sombrero y la lupara (escopeta) y se dan el lujo de estudiar en las más prestigiosas escuelas de business.

"Algunos jóvenes se licenciaron en la London School of Economics o hasta en Harvard, e incluso obtuvieron MBA", señaló Anna Sergi, criminóloga de origen calabrés que enseña en la Universidad de Essex, citada en el diario.

La investigación del Financial Times cayó como una bomba en Italia. Todos saben la influencia que suele tener ese medio, que llega a diario a los principales inversores económicos y gobernantes. El gran temor es el efecto, seguramente nefasto, que podría tener en este momento de negociaciones en curso sobre el recovery fund que se apresta a lanzar la Unión Europea (UE), que debería significar colosales fondos para Italia, uno de los países más golpeados por el Covid-19.

"El título sobre los mafia bonds no ayuda seguramente a superar la desconfianza hacia el bel paese de los italoescépticos o italófobos desparramados en las cancillerías europeas", subrayó Gianluca Mercuri en el Corriere della Sera .

Más aún cuando en Italia también se encuentra al rojo vivo el debate político sobre si, en medio del descalabro económico causado por el nuevo coronavirus, hay que aceptar los fondos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MES, también llamado "salva-Estados") . Se trata de préstamos más que convenientes, por un valor de 37.000 millones de euros, cuya única condición es que deben ser gastados en salud, un rubro que la 'Ndrangheta ha demostrado conocer demasiado bien.