Los demócratas quieren a Bolton como testigo en el juicio a Trump

El exconsejero de Seguridad Nacional afirmó en su libro que el presidente pretendía presionar a Ucrania para investigar a los Biden, lo que contradice a la defensa Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de enero de 2020

WASHINGTON.- El juicio político que afronta el presidente estadounidense, Donald Trump, sufrió un nuevo revés. A partir de un libro del exconsejero de Seguridad Nacional John Bolton, aparecieron detalles que contradicen los argumentos de la defensa del mandatario. El texto abrió la puerta a los demócratas para avanzar en el juicio político contra Trump y pidieron que Bolton declare como testigo.

En el libro The room where it happened: a White House memoir, que será publicado el 17 de marzo, Bolton relata que Trump le dijo que quería retener la ayuda militar a Ucrania para presionarla para que investigara a sus rivales políticos, entre ellos al exvicepresidente Joe Biden, quien se perfila como posible competidor de Trump para las elecciones de noviembre.

Luego de que se conociera ese testimonio, los fiscales demócratas pidieron que se le permitiera a Bolton declarar como testigo y presentar sus apuntes y otros documentos en el juicio, que se encuentra ahora en el Senado, controlado por los republicanos.

El juicio se reanudó ayer con los argumentos de los abogados de Trump, quienes insistieron en que el presidente nunca puso la asistencia a Ucrania como condición para las investigaciones sobre Biden y su hijo.

A partir del conocimiento del libro, Trump aseguró que no vio el manuscrito del libro de su exasesor de Seguridad Nacional y luego reaccionó en una serie de tuits, en los que negó las afirmaciones del escrito. "Yo NUNCA le dije a John Bolton que la asistencia a Ucrania dependía de las investigaciones a los demócratas inclusive los Biden'', publicó el mandatario. Y disparó: "Bolton nunca se quejó de ello cuando fue despedido. Si Bolton está diciendo eso, es solo para vender su libro''.

El jefe de la Casa Blanca también se defendió al escribir que las transcripciones revelan que en su llamada al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, nunca lo presionó para investigar a los demócratas. "Las transcripciones de mis llamadas con el presidente Zelenski son todas las pruebas que se necesitan, además de que Zelenski y el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania dijeron que no había presión ni problemas", sostuvo Trump.

En relación con el avance del juicio político, el senador republicano Mitt Romney dijo que hay una gran probabilidad de que al menos cuatro legisladores de su partido voten para pedir que Bolton testifique, lo que les daría a los demócratas los votos necesarios para convocarlo. "Es cada vez más probable que otros republicanos se unan a quienes creemos que deberíamos escuchar a John Bolton", dijo el legislador.

The New York Times citó el manuscrito de un libro inédito de Bolton que sostiene que Trump le dijo que quería congelar la ayuda de seguridad a Ucrania hasta que Kiev colaborara con las investigaciones sobre varios demócratas, entre los que se encontraban el exvicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter.

Si se confirmara la información que figura en el libro, habría más argumentos para acusar a Trump de utilizar los 391 millones de dólares que aprobó el Congreso para que Ucrania combatiera a los separatistas respaldados por Rusia a cambio de que lo ayudara a investigar a Biden.

La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, acusó a Trump de abuso de poder en sus tratos con Ucrania y de obstrucción al Congreso. La causa avanzó al Senado, donde se espera que Trump sea absuelto, ya que el cuerpo, de 100 escaños, está controlado por los republicanos y se requieren los dos tercios de los sufragios para destituirlo.

Agencias AFP, AP y Reuters