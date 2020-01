Los demócratas votan limitar el accionar de Trump en Irán

Nancy Pelosi Fuente: AP

La resolución fue aprobada en la Cámara baja; ahora pasa a manos del Senado, de mayoría republicana

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de enero de 2020

WASHINGTON.- La Cámara baja de Estados Unidos aprobó ayer una resolución para instar al presidente Donald Trump a "poner fin al uso de las Fuerzas Armadas de EE.UU. para acciones hostiles en o contra Irán". Como se esperaba, la mayoría de los demócratas votó a favor y la mayoría de los republicanos en contra.

Se espera que la resolución enfrente resistencia en el Senado, donde los republicanos tienen una mayoría de 53 contra 47. Sin embargo, los demócratas no pierden la esperanza: dos senadores republicanos, Mike Lee y Rand Paul, se manifestaron a favor de la resolución. Aunque la misma no tiene peso de ley, funciona como reprimenda al accionar de Trump en Medio Oriente, especialmente el asesinato del general iraní Qassem Soleimani.

La medida cita la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que prohíbe a un presidente llevar al país a la guerra sin la aprobación del Congreso. Varios republicanos consideraron que el asesinato no constituye un acto de guerra aislado sino que quedaría encuadrada en la autorización de acción bélica contra Irak, aprobada en 2002 por el Congreso.

La autora de la medida es la legisladora Elissa Slotkin, quien trabajó para la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y es especialista en milicias chiitas. En su página de Twitter, Slotkin explicó que considera que el presidente debe garantizar un "debate público acerca de por qué y con qué fin" va a dar inicio a una guerra, si es que piensa hacerlo. La bancada demócrata de la Cámara de Representantes y los senadores Lee y Paul han expresado un profundo escepticismo acerca de la razón para el asesinato de Soleimani. Trump aseguró que el general iraní "planeaba ataques contra objetivos estadounidenses", pero los informes de inteligencia al respecto no satisficieron a los demócratas, según informó The New York Times.

Ayer, Trump había tuiteado acerca de la resolución. "Espero que todos los representantes republicanos voten en contra de la Resolución de Poderes de Guerra de la Demente Nancy Pelosi", escribió el mandatario, en referencia a la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes.

Por su parte Pelosi había apuntó contra la estrategia de Trump. "La semana pasada el presidente llevó a cabo un ofensiva aérea provocadora y desproporcionada contra oficiales militares iraníes de alto rango -dijo Pelosi en un comunicado-. El presidente dejó en claro que no tiene una estrategia coherente para mantener a salvo al pueblo estadounidense, lograr desescalar el conflicto con Irán y garantizar la estabilidad en la región".

Distensión

La tensión parecía haber disminuido anteayer, cuando Trump dio una conferencia de prensa en la que informó que el ataque iraní del martes a una base norteamericana en Irak no había tenido víctimas y que Irán parecía estar en retirada. Sin embargo, el conflicto para estar escalando nuevamente.

Ayer, el presidente iraní Hassan Rohani advirtió que habrá una "respuesta muy peligrosa" si Washington comete "otro error" y un alto mando militar de la Guardia Revolucionaria insistió con la promesa de una "venganza más dura" por la muerte del general Soleimani.

El apartamiento de los senadores republicanos Lee y Paul marcó un momento extraordinario en el Capitolio, dado el normal apoyo unificado de los republicanos para el funcionamiento del aparato de seguridad nacional de Estados Unidos.

Lee aseguró indignado que los informantes los estaban "insultando" al desalentar las preguntas sobre la política militar oficial hacia Irán. " ¿Venir y decirnos que no podemos debatir y discutir la conveniencia de una intervención militar contra Irán? Eso no es estadounidense, es inconstitucional y está mal", declaró Lee.

El senador Lindsey Graham, leal a Trump, advirtió a Lee y Paul que estaban "empoderando al enemigo", en referencia a los demócratas. Paul replicó en la cadena CNN: acusó a Graham de invocar una falsa "cortina de patriotismo" y de olvidar que la separación de poderes está provista en la Constitución.

Agencias AFP y AP