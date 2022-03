Los hoteles en Venecia entregan pistolas de agua a los huéspedes para solucionar un peculiar problema

Su presencia en la Piazza San Marco y el Gran Canal las ha convertido en protagonistas de la vida diaria en Venecia. Las gaviotas, aves palmípedas de unos 75 cm desde pico hasta el fin de cola, se volvieron una molestia para turistas en los últimos años. Tras haber probado distintas estrategias para repelerlas, los hoteles venecianos ofrecen a sus huéspedes una nueva alternativa: pistolas de agua.

Gritti Palace y Hotel Monaco & Grand Canal son al menos dos hoteles en Venecia que ahora proporcionan a los viajeros de las pistolas de juguete para espantar a las aves, según informó el medio británico The Guardian.

Todas las armas de plástico son color naranja, pues se considera que eso permite ahuyentar a las aves. “Tan pronto ven las pistolas, salen volando”, dijo Paolo Lorenzoni, director de Gritti Palace a la prensa italiana. “Ni siquiera necesita usarlas, solo necesita mantenerlas sobre la mesa”, enfatizó.

Las aves de plumaje blanco se volvieron en un problema para quienes buscan disfrutar de un almuerzo o cena al aire libre en Venecia. Los viajeros a menudo se encuentran batallando contra las gaviotas, que intentar arrebatar la comida de las mesas o incluso de sus manos.

El Gran Canal de Venezia

Una situación que podría resultar cómica para muchos, para otros fue un golpe: una gaviota robó un helado de una viajera, y la asociación de hoteleros de Venecia organizó un seminario para proponer ideas que derivaron en la pistola de juguete.

“La gran cantidad de gaviotas, además de representar una presencia agresiva y molesta para las personas, es un problema para la salud y la higiene, así como para los edificios y el medio ambiente”, dijo Francesco Boemo, experto en higiene y medio ambiente que coordinó el seminario italiano.

En diálogo con The Guardian, el especialista destacó, no obstante, que se debe avanzar en medidas que no sean crueles para los animales. “Son una especie protegida que no puede ser eliminada, como sí ocurre con las ratas”, advirtió.

Halcones y sistemas acústicos

Entre los múltiples intentos para batallar a las gaviotas, en Venecia han intentado con el uso de halcones (una práctica que resultó muy costosa), sistemas acústicos y la implementación de olores que sirvan para ahuyentarlas.

“Tan pronto como los huéspedes se levantan, tal vez para ir al buffet, las gaviotas se abalanzan sobre la comida y se la llevan”, dijo un hotelero, según las actas del seminario. “Nos vemos obligados a intervenir continuamente para cambiar manteles, platos y vasos, que muchas veces se rompen. Algunos clientes se ríen de eso, pero otros se enojan”, aseguraron.

Piazza San Marco, en Venecia Danny Lehman - The Image Bank RF

Las gaviotas viven en las costas, vuelan mucho, y son consideradas muy voraces. Su principal alimento son los peces que capturan en el mar.