Los líderes de Irán atacan a Macron y la Unión Europea

TEHERÁN.- Los países europeos no están en posición de señalar a Irán y el presidente francés, Emmanuel Macron, es contradictorio respecto de la república islámica, criticaron ayer líderes iraníes en un intento por sumar presión a las potencias occidentales con las que suscribieron el acuerdo nuclear que limitó el programa atómico de Teherán.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Zarif, hizo esas declaraciones sobre los países europeos sosteniendo que para hacer la crítica primero deberían explicar cuánto hicieron para normalizar las relaciones económicas con Teherán.

Refiriéndose en particular a una misión de una delegación alemana que llegó ayer a la capital iraní para mantener hoy encuentros sobre el tema del programa nuclear y de las cuestiones regionales, Zarif dijo: "Europa no puede criticar a Irán, en particular por aquellas cuestiones no relacionadas con la energía nuclear. Lo que los occidentales hacen con respecto al entendimiento nuclear no tiene importancia, cuentan los resultados. Dicen que han hecho lo máximo, pero no es así, no pasó nada".

Zarif, uno de los artífices del pacto nuclear, se reunirá con su par alemán, Heiko Maas, para intentar salvar el acuerdo y rebajar la tensión con Estados Unidos.

Por su parte, el presidente del Parlamento de Irán y exnegociador nuclear, Ali Larijani, apuntó contra el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, y lo acusó de ser contradictorio en sus declaraciones sobre Irán.

En particular, por haber dicho que deseaba actualizar el acuerdo sobre el programa nuclear durante un encuentro con su colega estadounidense, Donald Trump, afirmaciones juzgadas como "deplorables".

Larijani, hablando en la sede del Parlamento, dijo que sí se esperan tales declaraciones de una persona como Trump, pero fue sorprendente escucharlas de Macron, quien habría hablado de un modo diferente en su encuentro y en sus reuniones con el presidente iraní, Hassan Rohani. "Parece que Macron habla de un modo para complacer a la persona que tiene enfrente en ese momento", analizó Larijani.

Defensa aérea

Las declaraciones de Zarif y Larijani coincidieron con la presentación ayer del nuevo sistema de defensa aérea Jordad 15, de fabricación iraní, capaz de derribar seis objetivos al mismo tiempo.

La presentación la hizo el ministro de Defensa de Irán, Amir Hatami, que especificó que este nuevo sistema, que cuenta con plataformas de lanzamiento independientes, puede detectar tanto aviones de combate como aviones no tripulados dentro de un rango de 150 kilómetros y rastrearlos con un alcance de 120 kilómetros.

Combinado con los misiles de largo alcance Sayyad-3, este sistema es capaz de detectar objetivos dentro de un rango de 85 kilómetros e impactar con una autonomía de 45 kilómetros.

