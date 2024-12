Los opositores venezolanos refugiados en la embajada argentina en Caracas mostraron cómo viven y le enviaron un mensaje a Milei

Los asilados en la embajada de Argentina en Caracas, bajo protección de Brasil, mostraron cómo viven dentro del recinto diplomático bajo constante hostigamiento de las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro, que perpetúan la “tortura psicológica” y que los tratan como “rehenes”, según contaron los opositores del equipo de María Corina Machado en un video y una entrevista difundidos este martes. Además, pidieron al presidente Javier Milei que “aumente la presión”.

Los seis opositores llevan más de una semana sin electricidad y sin acceso a agua potable después de que los efectivos del régimen cortaran su acceso. Tampoco les permiten recibir visitas ni ningún tipo de ayuda desde el exterior- como envíos de alimentos- y están constantemente custodiados por miembros armados de las fuerzas de seguridad chavistas, que rodean todo el perímetro de la embajada.

“Tenemos diez días hoy así. Ahí abajo, lo que se puede ver, un carro pasando ahora y las luces detrás de esa pared del DAET (Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Bolivariana)”, contó en un video grabado en horas de la madrugada de hoy Magallí Meda, jefa del Comando Con Venezuela asilada dentro de la sede diplomática. “Esta es nuestra realidad desde hace diez días en una embajada diplomática dentro del territorio venezolano”.

Según relató en una entrevista televisada con DNews el exdiputado venezolano Omar González, de 75 años, los asilados racionan el alimento y el agua potable que les queda para poder llevar esta situación que consideró “crítica”. Todavía mantienen la comunicación con el exterior por teléfono y con publicaciones en redes sociales gracias a que la embajada tiene una “pequeña planta” (grupo electrógeno) que prenden por algunos momentos durante el día y la noche para cargar sus celulares.

Plan de racionamiento

“Tenemos casi nueve meses asilados en la embajada argentina en Caracas. Fueron expulsados los diplomáticos de la Argentina por el régimen de Nicolás Maduro. Como ustedes saben estamos supuestamente bajo la protección de Brasil, pero ni siquiera a los diplomáticos de Brasil les permiten el acceso. De manera que en esta inmensa sede de la embajada argentina estamos prácticamente solos porque ni los trabajadores de mantenimiento pueden ingresar”, relató González.

“Tenemos un plan nuestro de racionamiento para extender hasta donde podamos, sobre todo el agua. Hemos podido llenar 11 botellones de agua potable para consumirla y racionarla hasta donde podamos. Y los alimentos igualmente”, detalló el político opositor. “El domingo pasado quisimos intentar que unos motorizados nos trajeran algunos víveres y fueron detenidos. Los acusan de terroristas y sospechosos de terrorismo porque nos trajeran unas pizzas para almorzar”, agregó.

González contó que por momentos el régimen ha bloqueado las señales telefónicas para impedir su comunicación con el exterior y que también utiliza drones para vigilarlos. “Esto es terrorismo psicológico. Algunos partidarios del régimen de Maduro dicen: ‘bueno si están tan mal, ¿por qué no se salen?’ Salirse es entregarse, rendirse, y que nos lleven a las cárceles del horror que tiene Maduro en este país”, dijo.

La bandera de Brasil ondea en la embajada de Argentina en Caracas, Venezuela, el jueves 1 de agosto de 2024. Matias Delacroix - AP

“Obviamente toda persona tiene temor, pero lo principal es no rendirse. Maduro tiene que tener certeza de que no nos vamos a rendir ni a entregarnos. Esto es una lucha existencial, de principios y de valores que no se claudica”, dijo González.

“Por lo demás, nosotros tenemos un asilo diplomático firmado por el gobierno de [Javier] Milei. Sin embargo, hasta ahora han sido inútiles los esfuerzos para que respeten la Convención de Viena, la Convención de Caracas, que regula la materia de los asilos y por los que deberían haber entregado desde hace mucho tiempo los salvoconductos respectivos. Ni a Argentina ni a Brasil le hacen caso absolutamente, somos una especie de rehenes”, sumó.

El exdiputado le pidió al presidente de Milei que “aumente la presión” y destacó que ni los diplomáticos en Caracas ni el papa Francisco se han pronunciado al respecto de su crítica situación. “Llegó el momento de la acción. Aquí deberían estar los carros de los diplomáticos de los distintos países acreditados en Venezuela exigiendo respeto a la Convención de Viena, a la Convención de Caracas, al asilo y al derecho internacional”, zanjó el exasambleista. “Yo le diría a Lula que no permitan que se burlen de él”, agregó.

En el día a día, González, también profesor universitario, dijo que se mantiene ocupado escribiendo artículos de opinión, mientras que algunos de sus compañeros intentan realizar algún tipo actividad física. “Cada uno lo lleva de manera diferente”, dijo, y destacó que psíquicamente es una “montaña rusa” de emociones.

Edmundo González Urrutia, reconocido como presidente electo de Venezuela por varios países y el ganador en las presidenciales del 28 de julio según las actas recopiladas por la oposición, afirmó en su cuenta de X que “esto es tortura, la misma a la que están sometidos todos los venezolanos”. “¡Esto tiene que acabar! Estamos denunciando esta grave situación en todas las instancias internacionales”, posteó.

A esta oscuridad es que están sometidos los 6 refugiados de la Embajada de Argentina, en Caracas., hoy bajo el reguardo de Brasil



Sin agua, sin luz, con restricciones de alimentos. Esto es tortura, la misma a la que están sometidos todos los venezolanos. ¡Esto tiene que acabar!… https://t.co/mGoYk7Z87p — Edmundo González (@EdmundoGU) December 3, 2024

En una entrevista con LA NACION el fin de semana, la líder opositora María Corina Machado afirmó que “el asedio a la embajada de Argentina en Caracas es una forma de tortura en territorio argentino”.

“Esto está ocurriendo en territorio argentino, bajo protección de Brasil, y ante los ojos del mundo. ¿Qué va a hacer el mundo? ¿Qué hace el cuerpo diplomático no solamente acreditado en Caracas, sino en toda la región? La embajada Argentina de alguna manera se ha convertido en la exacerbación de lo que Maduro le ha hecho al país, lo que Maduro le está haciendo a Venezuela. Pero esto es algo abominable, sin precedentes, que amerita una reacción muy fuerte de todas las cancillerías y de todos los gobiernos de este hemisferio”, indicó.

En la sede se encuentran, además de Magallí Meda y Omar González, está Pedro Urruchurtu (coordinador internacional del partido), Humberto Villalobos (coordinador electoral), el exministro de comunicaciones Fernando Martínez Mottola, y Claudia Macero (encargada de comunicación).

LA NACION