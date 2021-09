Los talibanes pidieron “participar” en la Asamblea General de la ONU

NUEVA YORK.- Los talibanes pidieron hablar en la Asamblea General de Naciones Unidas que se está celebrando en Nueva York. Así lo confirmó un vocero de la organización, Stephane Dujarric, que señaló que lo hicieron con una carta fechada el lunes y “en la que solicitan participar” de la cita multilateral.

En la carta al secretario general, Antonio Guterres, el ministro de Relaciones Exteriores de los talibanes, Amir Khan Muttaqi, solicitó hablar en el foro internacional. Los talibanes también designaron a su vocero de Qatar, Suhail Shaheen, como el nuevo representante de Afganistán ante Naciones Unidas, abriendo una disputa con el embajador Ghulam Isaczai, designado por el gobierno depuesto.

La solicitud, sin embargo, no garantiza que los talibanes puedan dirigirse a los líderes internacionales, puesto que corresponde a un comité de la Asamblea pronunciarse sobre quién debe intervenir en nombre de Afganistán, decisión que a priori no se producirá antes de que termine la actual Asamblea General, el próximo lunes. El gobierno talibán todavía no es reconocido por Occidente, pese al compromiso que dijeron los insurgentes mantendrán en materia de derechos humanos.

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, da vía remota su mensaje ante la Asamblea General de la ONU, el 21 de septiembre de 2021. (Eduardo Munoz/Pool Photo via AP)

Según la agenda de trabajo de la Asamblea, Afganistán debería hablar a nivel de embajador el lunes 27 de septiembre. Sin embargo, el actual representante permanente, Isaczai, fue designado por el exgobierno de Ashraf Ghani, pero siguió representando a su país incluso después de que los talibanes asumieron el poder.

Las credenciales de la ONU son evaluadas por una comisión ad hoc de nueve miembros (incluidos Rusia, China y Estados Unidos) nombrados al comienzo de cada período de sesiones de la Asamblea General y que generalmente no se reúne hasta octubre o noviembre. De acuerdo con las reglas de la ONU, por lo tanto, Isaczai debe permanecer en su cargo hasta que se tome una decisión.

Agencia ANSA