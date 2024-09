Los tres factores que hacen de Hezbollah “el enemigo más temible al que Israel se ha enfrentado jamás”

Escuchar

BEIRUT.- La flexible cadena de mando de Hezbollah, junto con su extensa red de túneles y un vasto arsenal de misiles y armas que ha reforzado durante el último año, lo están ayudando a resistir ataques israelíes sin precedentes, dijeron tres fuentes familiarizadas con las operaciones del grupo terrorista libanés.

El ataque de Israel contra Hezbollah durante la última semana, que incluyó ataques contra altos comandantes y la detonación de beepers y handies con trampas explosivas, dejó tambaleante al poderoso grupo terrorista chiita libanés.

El viernes, Israel mató al comandante que fundó y dirigió la fuerza de élite Radwan del grupo, Ibrahim Aqil. Y desde el lunes, el día de violencia más mortífero en el Líbano en décadas, el Ministerio de Salud dice que más de 560 personas, entre ellas 50 niños, han muerto en bombardeos aéreos.

El jefe del Estado Mayor israelí, Herzi Halevi, dijo el domingo que la muerte de Aqil había conmocionado a la organización. Israel afirma que sus ataques también han destruido miles de cohetes y proyectiles de Hezbollah.

Pero dos de las fuentes familiarizadas con las operaciones de Hezbollah dijeron que el grupo nombró rápidamente reemplazos para Aqil y otras figuras importantes que murieron en el ataque aéreo del viernes en los suburbios del sur de Beirut. El líder de Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, dijo en un discurso del 1° de agosto que el grupo rápidamente llena los vacíos cuando un líder es asesinado.

Hassan Nasrallah, durante su último discurso público - - Al-Manar

Una cuarta fuente, un funcionario de Hezbollah, dijo que el ataque a los dispositivos de comunicación dejó fuera de combate a 1500 combatientes debido a sus heridas, muchos de los cuales quedaron ciegos o perdieron las manos.

Aunque se trata de un golpe importante, representa una fracción de la fuerza de Hezbollah, que según un informe presentado el viernes al Congreso de Estados Unidos, cuenta con entre 40.000 y 50.000 combatientes. Nasrallah ha dicho que el grupo tiene 100.000 combatientes.

Desde octubre, cuando Hezbollah comenzó a disparar contra Israel en apoyo de su aliado Hamas en Gaza, ha redesplegado combatientes en zonas de primera línea en el sur, incluidos algunos de Siria, dijeron las tres fuentes.

También ha estado trayendo cohetes al Líbano a un ritmo rápido, anticipando un conflicto prolongado, dijeron las fuentes, agregando que el grupo buscaba evitar una guerra total.

Militantes de Hezbollah trasladan el cuerpo de un comandante abatido por Israel Marwan Naamani - dpa

El principal apoyo y proveedor de armas de Hezbollah es Irán. El grupo es la facción más poderosa del “Eje de Resistencia” de Teherán, compuesto por fuerzas irregulares aliadas en todo Oriente Medio. Muchas de sus armas son modelos iraníes, rusos o chinos.

Las fuentes, que pidieron no ser identificadas debido a la delicadeza del asunto, no proporcionaron detalles sobre las armas ni dónde fueron compradas. La oficina de medios de Hezbollah no respondió a las solicitudes de comentarios para esta historia.

Andreas Krieg, profesor de la Escuela de Estudios de Seguridad del King’s College de Londres, dijo que si bien las operaciones de Hezbollah se habían visto interrumpidas por los ataques de la semana pasada, la estructura organizativa en red del grupo ayudó a convertirlo en una fuerza extremadamente resistente.

“Este es el enemigo más temible al que Israel se ha enfrentado jamás en el campo de batalla, no en términos de números y tecnología, sino en términos de resiliencia”.

Poderosos misiles

Los combates se han intensificado esta semana. Israel mató a otro alto comandante de Hezbollah , Ibrahim Qubaisi. Por su parte, Hezbollah ha demostrado su capacidad para continuar sus operaciones, disparando cientos de cohetes hacia Israel en ataques cada vez más profundos.

El miércoles, Hezbollah dijo que había atacado una base de inteligencia israelí cerca de Tel Aviv, a más de 100 kilómetros de la frontera. Las sirenas de advertencia sonaron en Tel Aviv cuando un solo misil tierra-tierra fue interceptado. por los sistemas de defensa aérea, dijo el ejército israelí.

Misiles de Hezbollah lanzados desde el sur del Líbano interceptados por el Domo de Hierro de Israel JALAA MAREY - AFP

El grupo aún no ha dicho si ha lanzado alguno de sus cohetes más potentes y de mayor precisión, como el Fateh-110, un misil balístico de fabricación iraní con un alcance de entre 250 y 300 kilómetros. El Fateh-110 de Hezbollah tiene una ojiva de entre 450 y 500 kilogramos, según un artículo de 2018 publicado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington.

Los ataques con cohetes de Hezbollah son posibles porque la cadena de mando ha seguido funcionando a pesar de que el grupo ha sufrido un breve período de desorganización después de que los beepers y las radios detonaron, dijo una de las fuentes, un alto funcionario de seguridad.

Las tres fuentes dijeron que la capacidad de comunicación de Hezbollah está respaldada por una línea telefónica fija -que la organización ha descrito como fundamental para sus comunicaciones y continúa funcionando-, así como por otros dispositivos.

Muchos de sus combatientes llevaban, por ejemplo, modelos antiguos de beepers que no se vieron afectados por el ataque de la semana pasada.

Reuters no pudo verificar la información de forma independiente. La mayoría de las personas heridas por la explosión de los beepers se produjeron en Beirut, lejos del frente.

Hezbollah intensificó el uso de beepers después de prohibir a sus combatientes utilizar teléfonos celulares en el campo de batalla en febrero, en respuesta a los comandantes que murieron en ataques.

Si la cadena de mando se rompe, los combatientes de primera línea son entrenados para operar en grupos pequeños e independientes compuestos por unas pocas aldeas cerca de la frontera, capaces de luchar contra las fuerzas israelíes durante largos períodos, añadió la fuente de alto rango.

Eso es precisamente lo que ocurrió en 2006, durante la última guerra entre Hezbollah e Israel, cuando los combatientes del grupo resistieron durante semanas, algunos en aldeas de primera línea invadidas por Israel.

Israel afirma que ha intensificado los ataques para degradar las capacidades de Hezbollah y hacer que sea seguro para decenas de miles de israelíes desplazados regresar a sus hogares cerca de la frontera con el Líbano, de donde huyeron cuando Hezbollah comenzó a disparar cohetes el 8 de octubre.

El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu ha dicho que prefiere alcanzar un acuerdo negociado que permitiría a Hezbollah retirarse de la región fronteriza, pero está dispuesto a continuar su campaña de bombardeos si Hezbollah se niega y no descarta ninguna opción militar.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu Abir Sultan - EPA Pool

La resistencia de Hezbollah significa que los combates han suscitado temores de una guerra prolongada que podría involucrar a Estados Unidos, aliado cercano de Israel, e Irán, especialmente si Israel lanza y queda empantanado en una ofensiva terrestre en el sur del Líbano.

El ejército de Israel no respondió a una solicitud de comentarios para esta historia.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, advirtió el lunes de las consecuencias “irreversibles” de una guerra declarada en Oriente Medio. Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo Washington no está de acuerdo con la estrategia de escalada de Israel y que busca reducir las tensiones.

Arsenal subterráneo

En lo que dos de las fuentes dijeron que era un indicio de lo bien ocultas que están algunas de las armas de Hezbollah, el domingo se lanzaron cohetes desde zonas del sur del Líbano que habían sido atacadas por Israel poco antes, dijeron las dos fuentes.

Se cree que Hezbollah tiene un arsenal subterráneo y el mes pasado publicó imágenes que parecían mostrar a sus combatientes conduciendo camiones con lanzacohetes a través de túneles. Las fuentes no especificaron si los cohetes disparados el domingo fueron lanzados desde el subsuelo.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo que el bombardeo del lunes había destruido decenas de miles de cohetes y municiones de Hezbollah. El ejército de Israel dijo que el lunes fueron atacados misiles de crucero de largo alcance, cohetes con ojivas capaces de transportar 100 kg de explosivos, cohetes de corto alcance y vehículos aéreos no tripulados explosivos. Reuters no pudo verificar independientemente las afirmaciones militares.

Boaz Shapira, investigador de Alma, un grupo de expertos israelí especializado en Hezbollah, dijo que Israel aún no había atacado sitios estratégicos como misiles de largo alcance y sitios de drones. “No creo que estemos ni cerca de terminar esto”, dijo Shapira.

Se cree que el arsenal de Hezbollah incluye unos 150.000 cohetes, según el informe del Congreso estadounidense. Krieg afirmó que sus misiles balísticos de largo alcance más potentes se encuentran bajo tierra.

Un ataque israelí en una aldea del sur del Líbano, donde Hezbollah desplegó cohetes - - AFP

Hezbollah lleva años construyendo una red de túneles que, según estimaciones israelíes, se extiende a lo largo de cientos de kilómetros. El ejército israelí afirmó que los ataques aéreos del lunes alcanzaron sitios de lanzamiento de misiles de Hezbollah ocultos bajo viviendas en el sur del Líbano.

Hezbollah ha dicho que no coloca infraestructura militar cerca de civiles y no ha emitido ninguna declaración sobre el impacto de los ataques israelíes desde el lunes.

Túneles

El arsenal y los túneles del grupo se han ampliado desde la guerra de 2006, especialmente los sistemas de guía de precisión, según ha afirmado el líder Nasrallah. Los responsables de Hezbollah han dicho que el grupo ha utilizado una pequeña parte del arsenal en los combates durante el año pasado.

Las autoridades israelíes han dicho que la infraestructura militar de Hezbollah está estrechamente integrada en las aldeas y comunidades del sur del Líbano, con municiones y plataformas de lanzamiento de misiles almacenadas en casas de toda la zona. Israel ha estado bombardeando algunas de esas aldeas durante meses para degradar las capacidades de Hezbollah.

Los detalles confirmados sobre la red de túneles siguen siendo escasos.

Un informe de 2021 de Alma, un grupo de expertos israelí especializado en Hezbollah, afirmó que tanto Irán como Corea del Norte ayudaron a construir la red de túneles después de la guerra de 2006.

Israel ya ha luchado para erradicar a los comandantes de Hamás y a las unidades de combate autónomas de los túneles que cruzan Gaza.

“Es uno de nuestros mayores desafíos en Gaza, y es ciertamente algo que podríamos enfrentar en el Líbano”, dijo Carmit Valensi, investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional en Tel Aviv, un grupo de expertos.

Krieg dijo que, a diferencia de Gaza, donde la mayoría de los túneles se excavan manualmente en un suelo arenoso, los túneles en el Líbano se han excavado en las profundidades de las rocas de la montaña. “Son mucho menos accesibles que en Gaza y aún menos fáciles de destruir”.

Por Laila Bassam y James Mackenzie

Reuters