Los venezolanos protestan en el mundo para exigirle a la Corte Penal Internacional acciones contra Nicolás Maduro

CARACAS.- Miles de venezolanos en distintas partes del mundo protestaron este domingo con pintura roja y vestimenta blanca como parte de la convocatoria de la líder opositora, María Corina Machado, para exigirle a la Corte Penal Internacional (CPI) que tome medidas concretas por las violaciones de derechos humanos perpetradas por la represión del régimen de Nicolás Maduro en el período postelectoral.

Los venezolanos pidieron por la liberación de presos políticos el 1 de diciembre de 2024 ALEJANDRO MARTINEZ - AFP

Estas convocatorias a manifestaciones en Venezuela y en el extranjero han sido un esfuerzo permanente de la oposición para sumar apoyo desde la comunidad internacional y pedir que se presione a Nicolás Maduro a negociar una transición.

“Hoy domingo 1 de diciembre los venezolanos vamos a elevar nuestro clamor unánime ante la Corte Penal Internacional donde ya hemos aportado suficientes pruebas para que se haga la justicia. En cada ciudad del mundo donde haya un venezolano vamos a protestar para decirle a este tribunal internacional un mensaje muy claro: CPI actúa ya”, dijo la fundadora de Vente Venezuela en un mensaje a través de su cuenta de X. “Vamos a defender así a nuestras víctimas inocentes, a nuestros héroes, a nuestros muchachos, a nuestros compatriotas valientes que lo han dado todo en esta lucha”.

Hoy, los venezolanos dentro y fuera del país, nos dirigimos a la Corte Penal Internacional para que se haga justicia.



Hoy, te pido que escuches este mensaje y que te sumes a esta protesta mundial.



Hoy comienza el tiempo de Adviento, la preparación para un nuevo comienzo… pic.twitter.com/mnDzFTdBAh — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 1, 2024

Machado instó a los venezolanos a concurrir a las protestas con las manos pintadas de rojo, pañuelos blancos, y taparse o pintarse sus bocas en alusión a las maniobras del régimen por silenciar al movimiento opositor.

Con banderas de Venezuela y carteles que llevaban las inscripciones “Venezuela SOS” y “Justicia Ya”, los manifestaron exigieron además que se respete la voluntad expresada en las elecciones del 28 de julio, consideradas fraudulentas por gran parte de la comunidad internacional y en las que la oposición asegura que Edmundo González Urrutia triunfó ampliamente.

En las redes sociales del partido Vente Venezuela se replicaron las imágenes de los venezolanos protestando en por lo menos 60 ciudades del mundo, inclusive en las principales ciudades de Europa, como en Milán, Madrid, Barcelona, Londres, Atenas, así como también en países como Japón, Estados Unidos, Uruguay, Colombia y la Argentina.

Venezolanos en Mar del Plata, Argentina 🇦🇷 alzaron su voz por cada uno de los perseguidos y torturados, exigiendo a la CPI que ¡ACTÚE YA!, y pidiendo justicia para Venezuela 🇻🇪.#CPIActuaYaXVzla pic.twitter.com/21htQXHGQX — Mundo Con Vzla (@MundoConVzla) December 1, 2024

“Ya es 1 de diciembre en Tokyo, Melbourne, Auckland, Christchurch y los venezolanos salieron a decir ¡YA BASTA! y exigirle a la CPI que actúe contra los violadores de DDHH en Venezuela, liberen a los presos políticos y millones de Venezolanos puedan volver a casa”, señaló el comando opositor temprano en la mañana del domingo en X.

Llamó la atención la ausencia de González Urrutia, quien fue forzado al exilio y pidió asilo político en España, en la manifestación de Madrid.

“Quiero la liberación de absolutamente todos los presos políticos porque hasta que no estén liberados todos no podremos avanzar con el país y Venezuela no podrá ser libre”, dijo durante la convocatoria Santiago Rocha, el hijo de Perkins Rocha, asesor legal del Comando Con Venezuela que está detenido desde agosto, supuestamente en la prisión del Helicoide. “Es muy importante también que los seis asilados en la embajada argentina sean libres porque al final ninguno de los venezolanos vamos a ser libres mientras el régimen esté en el poder”.

"¡CORTE PENAL INTERNACIONAL ACTUA YA!"



Barcelona 🇪🇸 alzó la voz en las calles para exigir justicia ✊🏼#CPIActúaYaXVzla pic.twitter.com/2A3XElCJq5 — Mundo Con Vzla (@MundoConVzla) December 1, 2024

En Caracas y otras ciudades del país, pequeñas agrupaciones de menos de una decena de personas dejaban constancia de su protesta con las manos pintadas de rojo y leyendas como “a pesar de la persecución, seguimos de pie” y “libertad”.

Fotografías y vídeos circularon en redes sociales desde ciudades como Barinas, Carabobo, Barquisimeto, Monagas, Bolívar, Caracas, entre otras. Unos lo hicieron desde el interior de las viviendas o lugares indeterminados, otros sin mostrar los rostros por seguridad ante el temor a represalias. En la capital se espera una concentración de la oposición por la tarde hacia una plaza de la zona comercial capitalina.

Violaciones de Derechos Humanos

Las manifestaciones tienen lugar luego que la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, aprobara recientemente una ley que busca castigar a quienes apoyen sanciones extranjeras contra el país y que según los analistas pone en la mira a los dirigentes opositores como Machado quien ya afronta dos investigaciones penales, una de ellas por supuesta “traición a la Patria”.

La Corte Penal Internacional abrió en 2021 una investigación sobre la situación de Venezuela y el pasado marzo decidió avanzar con las investigaciones sobre posibles crímenes de lesa humanidad.

Casi 200 niños y adolescentes permanecen detenidos en Venezuela como resultado de causas “arbitrarias” abiertas tras las elecciones de julio, según un informe de Amnistía Internacional publicado la semana pasada que denuncia casos de torturas, malos tratos, y graves violaciones del derecho a un juicio justo y con el que quiere llamar la atención de la comunidad internacional para que actúe.

La ONG tiene constancia de casos de intento de suicidio en al menos dos de los casos, así como de parálisis facial, colapsos nerviosos, depresión, ataques de pánico o autoaislamiento, a partir de los testimonios recabados de algunas de las familias de estos presos.

Un manifestante grita consignas durante una manifestación contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Bogotá el 1 de diciembre de 2024. ALEJANDRO MARTINEZ - AFP

”Me contó llorando que lo habían torturado. Lloraba y lloraba”, afirma la madre de uno de ellos, de 16 años, víctima de malos tratos. Intentaba abrazar a su hijo, pero éste afirmaba que “le dolía” todo el cuerpo: “Me dijo que después de toda la electricidad sentía que estaba muerto”.

Otro de los presos, de 17 años, confesó a su familia que las autoridades le obligaban a aguantar la respiración quitándole y poniéndole una capucha. También él habría sufrido descargas eléctricas, en un contexto de escalada represiva que vivió su punto de inflexión tras los controvertidos comicios presidenciales del 28 de julio.

Sólo en el primer mes después de estas elecciones, las autoridades llevaron a cabo más de 2000 detenciones, un dato a sumar a los varios cientos de personas que estaban ya detenida de manera “arbitraria”.

Agencias AP y DPA

