Lula da Silva: “Somos especialistas en ganar elecciones en la segunda vuelta”

El expresidente y candidato a la presidencia de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, pidió el respaldo de toda la fuerza política opositora hoy en una conferencia de prensa junto a sus aliados del Partido de los Trabajadores (PT) en el marco de su primera reunión de coordinación de campaña, de cara al ballottage del próximo 30 de octubre, en el que se enfrentará al actual mandatario, Jair Bolsonaro.

Durante su pronunciamiento, el líder de izquierda volvió a apuntar contra la administración de su principal rival y aseguró nuevamente que ganará en segunda vuelta, una afirmación que manifestó anoche tras conocerse los resultados electorales, que lo posicionaron como ganador, aunque sorprendieron por la performance del presidente.

Reunião da coordenação da campanha Lula-Alckmin https://t.co/Cie19ecEdm — Lula 13 (@LulaOficial) October 3, 2022

Contradiciendo las encuestas, Bolsonaro pisó los talones a Lula al obtener 43% de los sufragios, frente al 48% del izquierdista, lo que frustró sus planes de ganar la presidencia en primera vuelta. El derechista obtuvo además 1,7 millones de votos más que en la primera vuelta de 2018, una marca que el mandatario dijo haber logrado “contra todo y contra todos” este lunes en Twitter.

“Somos especialistas en ganar elecciones en la segunda vuelta. Tenemos un programa para el país, un debate sobre la cuestión del clima, para contrarrestar al actual presidente. Discutir la creación de empleo, el SUS, muchos temas para debatir”, aseguró Lula frente a la prensa.

Y agregó: “Mucha gente no quería que estuviéramos donde estamos. Pero la polarización es real. [...] Por un lado tenemos la democracia, y por otro un gobierno genocida, que no se hizo cargo de la vacuna, que no tiene compasión por el hambre de millones de personas en el país”.

Lula comentó que es la primera vez que un presidente pierde en la primera vuelta electoral y manifestó que su equipo sabe que “el 60% del pueblo brasileño rechazó a este gobierno”, por lo que realizó una convocatoria a los demás partidos políticos opositores de todo el espectro para respaldarlo en la siguiente elección, con el fin de sumar los votos necesarios para ampliar la distancia con su rival, y así Bolsonaro “perderá mucho más en la segunda vuelta”, dijo.

“Vamos a ampliar la ventaja”, confirmó da Silva.

“Aumentaremos nuestra ventaja en el nordeste, en Minas Gerais. Voy a visitar más regiones. Y consejo que doy: a partir de mañana, se habla menos entre nosotros y se habla más con el votante. Hablar con los que parece que no nos quieren, a menudo a causa de las noticias falsas”, aseguró.