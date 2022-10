¿Lula o Bolsonaro? Tres amigos brasileños, tres votos distintos para las elecciones: sus razones y cómo viven la grieta

SAN PABLO.- “Brasil está resquebrajado”, “Bolsonaro es un enajenado”, “el poder del PT se basó en la corrupción”. La campaña para las elecciones de este domingo en Brasil, que tienen como principales candidatos a Luiz Inacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, ha sido una de las más agresivas de los últimos años en el país, reflejo de una sociedad dividida en su mayoría entre los partidarios del exmandatario de izquierda y del presidente ultraderechista.

En ese marco, LA NACION dialogó con tres personas de un mismo grupo de amigos que viven en San Pablo -Anna Di Giacomo, Paulo Moraes de Mingo y Guilherme Parente, que votarán por Lula, Bolsonaro y Simone Tebet (del MDB), respectivamente- para conocer sus motivos, las diferencias de criterios y cómo han vivido meses de campaña. A los tres se les hicieron las mismas preguntas:

1) ¿Por qué candidato vas a votar y cuáles son tus razones?

2) ¿Cómo crees que será el resultado de las elecciones?

3) ¿Cómo viviste esta campaña en comparación con otras? ¿Sufriste algún episodio específico por tu posición política?

“Un voto que garantice que Bolsonaro no será reelecto”

Nombre: Anna Di Giacomo

Edad: 40 años

Profesión: publicitaria

1) Voto por Lula porque siempre me he identificado más con las propuestas de los partidos de izquierda, que muestran mayor preocupación por los temas sociales. Esta vez, independientemente de sus propuestas, lo voto por ser el candidato que va adelante en las encuestas y que garantice que Bolsonaro no será reelecto, lo que creo que es la mayor urgencia del país en este momento. Lula es un líder político respetado internacionalmente, querido por la mayoría del pueblo brasileño, especialmente por las clases bajas, que sufrieron demasiado durante la pandemia. Bolsonaro es una persona enajenada, con una vida pública mediocre, principios absolutamente retrógrados y lejanos a lo que yo creo, y fue su gestión en la pandemia fue trágica, dejando muy en claro su ignorancia personal e incapacidad como líder político.

2) La mera existencia de un presidente (candidato a la reelección) de tan bajo nivel como Bolsonaro es un motor para la candidatura de Lula. Con eso, espero que Lula sea elegido en la primera vuelta. El cuestionamiento de Lula siempre viene por la corrupción. Ahora, estamos en Brasil, el país que tiene la corrupción como raíz política. Ladrones son todos, pero Bolsonaro y su familia son más que ladrones, son milicianos.

Lula defiende lineamientos que considero esenciales, como las cuotas raciales, la reforma tributaria para que los ricos paguen más impuestos, el control ambiental, sobre todo en relación a la deforestación. Estamos viviendo una crisis muy severa en Brasil. Mientras Lula habla de combatir el hambre, Bolsonaro dice que en Brasil nadie pasa hambre, que cuando vas por la calle no ves miseria o alguien pidiendo comida. Una mentira descarada e inhumana.

3) Este período de campaña lo viví más tranquila, tratando de evadir los enfrentamientos. Básicamente una lucha diaria por preservar las relaciones, especialmente las familiares. Pero esto no es una tarea fácil. Hay una industria de noticias falsas latente en Brasil y los simpatizantes de Bolsonaro la difunden sin vergüenza alguna. Se creó un ambiente muy hostil y violento para posicionarse en su contra, sobre todo cuando se está a favor de Lula. La posición armamentista y golpista de los bolsonaristas está infiltrada en las relaciones personales. En esta elección, no he abandonado (todavía) ningún grupo familiar en WhatsApp. Espero seguir así después de las elecciones. Pero sé que tendré el desafío de familiares en la ola bolsonarista de no legitimar los resultados si perdiera. Lo que me alivia, en cierto modo, es que entiendo que Bolsonaro no tiene la fuerza política para dar un golpe de Estado; si la tuviera, seguro que lo haría y con el apoyo de gran parte (lamentablemente) de la población.

“Voto en paz por Bolsonaro”

Nombre: Paulo Moraes de Mingo

Edad: 41 años

Profesión: empresario

1) Voto en paz por Bolsonaro. En los últimos cuatro años Brasil ha cambiado mucho. La economía ha ido creciendo, no hay procesos de corrupción, los cargos públicos son ocupados por personas capacitadas y no por designación política. Tenemos un Estado más pequeño y más libre. Tuvimos la pandemia, en la que el gobierno tomó varias medidas para ayudar a la población, que se mantienen hasta hoy. También hubo beneficios para los empresarios, como préstamos y medidas que evitaron despidos masivos. Nunca voté por el PT. Lula es el fundador del Foro de San Pablo, una idea que va completamente en contra de las libertades en las que creo. Estoy en contra de las dictaduras y el socialismo. Esto no lo admito. Me gusta la libertad, un Estado esbelto y eficiente.

Lula y Cristina Kirchner (y Alberto Fernández) están de la mano en el Foro de San Pablo y en apoyo a dictaduras con alineamiento ideológico. Dicen que les importa el pueblo, pero en la conducción de la pandemia en la Argentina hubo un severo e interminable encierro, dejando a la población con prohibición de trabajar y salir de casa. Con la Argentina somos países vecinos que sufrimos síndromes similares, como grupos mediáticos ideológicamente sesgados, amaños del Estado, artistas corrompidos con dinero público y poblaciones de escasos recursos engañadas por las falsas promesas de los líderes de izquierda.

También es imposible desligar que en los 16 años de poder el PT se basó en la corrupción, con sus principales políticos detenidos bajo muchas pruebas delictivas. Dicen que Lula fue absuelto, pero la verdad es que sus procesos solo fueron anulados por el Supremo Tribunal Federal (STF) sin absolución alguna. La mayoría de los 11 ministros de la Corte fueron designados en gobiernos del PT.

2) Creo que Bolsonaro está en el primer lugar, pero habrá una segunda vuelta con Lula. En la segunda vuelta ganará Bolsonaro. Creo que una de las principales razones para seguir votando por él es su plan de gobierno. La inflación ha caído consistentemente (mientras que en la Argentina se disparó), la economía crece (probablemente 3% este año), el desempleo está cayendo a niveles más bajos que los de 2015 (crisis provocada por el PT) y lleva varias reformas estructurales aprobadas.

3) Tuve muchas discusiones, pero nunca me sentí ofendido o amenazado. La política está en boca de la gente. Hoy la población entiende más sobre el Estado que en la época del PT.

“Ambos son populistas, pero Bolsonaro es más bruto”

Nombre: Guilherme Parente

Edad: 42 años

Profesión: emprendedor

Guilherme Parente tiene 42 años y es emprendedor

1) Votaré por Simone Tebet porque me parece una candidata más preparada intelectual y emocionalmente, además de no tener condenas ni sospechas de corrupción asociadas a su nombre. Lula tiene en su currículum el mensalão y el petrolão, mientras que Bolsonaro tiene las rachadinhas (un esquema por el que se investiga a Flavio Bolsonaro) y 51 casas compradas al contado. Ambos son populistas, la diferencia es que Bolsonaro es más bruto. Simone tiene una agenda económica más liberal que es fundamental para que el país crezca, pero reconoce la importancia de los programas sociales y de reducir la desigualdad. El país está dividido entre petistas y bolsonaristas, nadie aguanta más, es hora de acabar con este círculo vicioso.

2) Creo que vamos a la segunda vuelta con Lula y Bolsonaro en disputa. En mi opinión, los votos de Tebet y Ciro Gomes impedirán una definición en primera vuelta.

3) El clima político en Brasil está empeorando. El país está resquebrajado. Si no eres de Lula, te ven como bolsonarista y viceversa. Yo mismo tuve discusiones con amigos de larga data y familiares, a pesar de que tengo una posición alternativa que es distinta a la de ambos bandos. Percibo claramente un ambiente hostil, pero debo admitir que es peor en el lado bolsonarista, ya que sus partidarios son, de hecho, más agresivos.