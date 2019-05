Maduro arenga al Ejército para contrarrestar la táctica opositora

Crédito: HO / Presidency/JHONN ZERPA / AFP

Estuvo con cadetes y oficiales, mientras los seguidores de Guaidó se movilizaron a los cuarteles

Daniel Lozano SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de mayo de 2019

CARACAS.- "¡Quieren destruir a las Fuerzas Armadas desde adentro con un grupo de golpistas. Ojo pelao [alerta] con los vendepatria, los traidores y los quinta columna!", clamó Nicolás Maduro en su vuelta a los cuarteles. El mandatario acudió ayer muy temprano a un centro de adiestramiento en Cojedes, estado en el centro del país, para arengar a 4500 cadetes y oficiales, a quienes instó a estar preparados para defender a Venezuela de un ataque de Estados Unidos.

"No somos un país débil, somos un país que tiene unas poderosas Fuerzas Armadas, que deben estar cohesionadas y más leales que nunca. Hay un imperio norteamericano que pretende gobernar toda América", repitió el "hijo de Chávez", que el martes pasado enfrentó una rebelión militar liderada por el presidente encargado, Juan Guaidó, y por su mentor político, Leopoldo López, liberado horas antes por agentes de inteligencia.

El jefe del chavismo ha decidido agitar el sentimiento nacionalista para apretar aún más las filas militares, acechadas por las dudas y por el derrumbe social del país. Para ello repite en los últimos días la misma hoja de ruta empleada en enero y febrero tras el inicio del desafío opositor: su presencia constante en los cuarteles militares con la consigna: "Leales siempre, traidores nunca".

"Un puñado de traidores que se venden a los intereses de Estados Unidos no manchará el honor militar de la patria. Nuestras Fuerzas Armadas están profundamente comprometidas con la protección del pueblo, la defensa de la soberanía nacional y la Constitución; es una institución de moral y luces", escribió el jefe revolucionario en sus redes sociales antes de acudir al cuartel. Nada más terminar las arengas, el líder bolivariano repitió la marcha de la lealtad ya ensayada el pasado jueves en Fuerte Tiuna, el cuartel más grande de Caracas.

Los discursos de Maduro no pueden esconder la realidad que vive en estos momentos el país. "Maduro sabe que las fuerzas en su contra no están solo afuera del chavismo, sino que a lo interno existen otras no menos importantes y que su supervivencia pasa por controlarlas. Esto lo ha hecho con éxito hasta ahora, aunque lo ocurrido el 30-A [el alzamiento del martes pasado] le pintan la cara [le señalan] y ante la opinión pública el peligro que esto representa. Mientras el costo de salida sea más alto que el de permanencia, la red de complicidad se mantendrá unida aferrándose al poder", resumió a LA NACION el politólogo Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos.

El pressing continúa desde el lado opositor hacia los militares, presión que también viene desde Washington. "Es una gran noticia para Venezuela, es bueno saber que aliados importantes como Estados Unidos están evaluando todas las opciones", señaló Guaidó al diario The Washington Post. Horas antes, el secretario de Estado, Mike Pompeo, había declarado que "el tiempo de la transición es ahora".

En Venezuela, los actos planificados para repartir la proclama presidencial en 14 estados pasaron casi desapercibidos: escasa presencia y mucho control policial y militar para que los oficiales no fueran molestados en sus cuarteles. "Salimos a buscar la justicia y la libertad, pero no la encontramos", se lamentó uno de los manifestantes en el barrio capitalino de El Paraíso, habitual lugar de represión policial.

Desde el principio, los opositores partían con desventaja y sin mayores ambiciones. Ya en febrero, en la cresta de la ola de la juramentación de Guaidó, fueron contados los cuarteles que recibieron entonces la ley de amnistía. Ayer también se quemó uno de los documentos, para no faltar a la tradición de los más radicales.

La represión desde el 30-A desanimó a quienes protestan, tras una semana de mucha tensión, que cierra con cinco asesinados, más de 300 heridos y 273 detenidos.