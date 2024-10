María Corina Machado pierde la paciencia con Lula y Gustavo Petro: “Ya no me atienden el teléfono”

Escuchar

CARACAS.– La opositora venezolana María Corina Machado calificó este martes de “absurda” la actitud de algunos gobiernos de la región de seguir esperando que el gobierno de Nicolás Maduro entregue las actas para pronunciarse sobre el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

“Aquí no hay nada que esperar, han pasado tres meses, es absurdo seguir pidiendo al régimen que entregue unas actas que no van a entregar; pero además las actas las tenemos nosotros”, argumentó Machado entrevistada por una radio colombiana.

Así se refirió al ser consultada por la posición de los presidentes Gustavo Petro, de Colombia, y Luiz Inacio Lula da Silva, de Brasil de abstenerse de fijar su posición sobre los comicios venezolanos. Machado dijo entender la lógica de ambos mandatario de no cerrar el diálogo con Caracas, pero advirtió que a ella ya no les responden las llamadas telefónicas.

Petro y Lula PRESIDENCIA DE COLOMBIA - PRESIDENCIA DE COLOMBIA

La dirigente política reiteró su denuncia de violaciones a los derechos humanos de niños, adolescentes y jóvenes venezolanos por parte del “régimen” que los ha acusado, detenido y hasta torturado, como denunciaron sus madres y familiares y avaló la misión independiente de la ONU.

“Este es el momento en que el mundo tiene que actuar y en particular Colombia, porque no habrá paz en Colombia mientras exista en Venezuela un sistema, no solo dictatorial, tiránico, sino criminal que ha convertido nuestro territorio en un santuario de todos estos grupos que desestabilizan Venezuela, Colombia y la región”, afirmó Machado, en diálogo con Blu Radio.

Ánimo a seguidores

En este contexto, la líder opositora ratificó este martes que sigue en la lucha política, mientras trata de levantar el ánimo de sus seguidores, al cumplirse un año de que ella fuera electa como candidata unitaria de la oposición para enfrentar a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela.

Mi mensaje a cada venezolano, dentro y fuera del país, a un año de la gesta histórica de las primarias:#El22GanóVzla pic.twitter.com/NN12DOnBTj — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 22, 2024

“Hoy recordamos un año del 22 de octubre, el día que en primarias escogimos un liderazgo y decidimos cambiar nuestra historia. Ese día, los venezolanos dieron un mandato y, juntos, lo haremos respetar”, proclamó Machado.

“¡Un año! Las primarias del 22 de octubre de 2023 abrieron el cauce a fuerzas indetenibles. Lo hicimos juntos, lo hicimos muy bien. Haremos que este mandato prevalezca. Esto es hasta el final”, proclamó Machado en sus mensajes escritos en redes sociales y en videos donde muestra un tono animado y optimista.

Machado permanece dirigiendo a la oposición desde la clandestinidad para evitar caer en prisión, lo que sí ha ocurrido con más de un centenar de dirigentes políticos de alto y medio perfil y con decenas de activistas anónimos que engruesan la lista de 2000 presos políticos, incluyendo a 68 adolescentes.

“El 22 de octubre nos permitimos crear confianza entre todos nosotros y además darnos cuenta de nuestra capacidad de organización y de movilización”, dijo.

Tras las cuestionadas elecciones del 28 de julio y la proclamación de Maduro como presidente electo para el período 2025-2031, el gobierno chavista desató una intensa ola represiva y de persecución contra opositores organizados y manifestantes anónimos.

Agencias ANSA y Reuters

LA NACION