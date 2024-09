María Corina Machado resiste el hostigamiento: “Edmundo luchará desde afuera” y volverá para asumir la presidencia

Escuchar

CARACAS.- María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, afirmó este domingo que Edmundo González Urrutia tuvo que abandonar Venezuela por una “brutal ola de represión” desatada por el chavismo tras las elecciones del 28 de julio. A pesar de encontrarse en Madrid en este momento, Machado aseguró que el 10 de enero de 2025 “será juramentado como presidente constitucional de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional”.

Mientras tanto, resaltó, “Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí, junto a ustedes”. El veterano diplomático ya aterrizó en España, país que le ha garantizado el asilo político. Un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas lo trasladó desde Caracas, capital de Venezuela, hasta la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, haciendo escala previamente en República Dominicana y las Islas Azores.

ARCHIVO - El candidato presidencial de la oposición Edmundo González encabeza una protesta contra los resultados oficiales de la elección que declararon al presidente Nicolás Maduro ganador de los comicios en Caracas, Venezuela, el 30 de julio de 2024. (AP Foto/Cristian Hernández, Archivo) Cristian Hernandez - AP

“Las crecientes amenazas, citaciones, órdenes de arresto e incluso intentos de chantaje y coerción a los que ha sido sometido demuestran que el régimen no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión por silenciarlo y tratar de subyugarlo”, escribió la ex congresista en X.

“A partir de nuestra histórica victoria del 28 de julio de 2024, el régimen desató una brutal ola de represión en contra de todos los ciudadanos” y que “incluyó todo tipo de ataques contra el presidente electo y su entorno”, dijo Machado, en alusión a González. La líder de Vente Venezuela alegó que la vida del candidato opositor estaba en riesgo.

“Es necesario para nuestra causa preservar su libertad, su integridad y su vida” dijo Machado, aunque no dio grandes detalles del proceso de salida. Sin embargo, la líder opositora llamó a no tirar la toalla: “Su intento de golpe de Estado a la soberanía popular no se va a concretar”.

Machado cree que la represión sólo “deslegitima y hunde” al chavismo y aún confía en que González pueda tomar posesión el 10 de enero de 2025 como presidente de Venezuela. “Venezolanos, esta lucha es hasta el final y la victoria es nuestra”, proclamó.

El rol de Machado

La repentina fuga a España de Edmundo González Urrutia, el principal oponente de Nicolás Maduro en las últimas elecciones presidenciales, deja a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, más sola y vulnerable que nunca. Aunque inhabilitada para cualquier cargo público desde hace 15 años, la ex diputada liberal sigue siendo la verdadera espina clavada del ‘chavismo’ en el poder, que ahora podría encontrar el pretexto para arrestarla y silenciarla definitivamente.

A diferencia de González (que llevaba semanas sin ser visto en público, sin dar a conocer su paradero), la ‘pasionaria’ de 56 años nunca se escondió, liderando personalmente las recurrentes protestas antigubernamentales tras las elecciones del 28 de julio, a las que atribuyó una disputada victoria a Maduro, a pesar de las sospechas de fraude electoral también denunciadas por observadores extranjeros.

María Corina Machado encabeza una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro un mes después de la disputada votación presidencial que, según ella, la oposición ganó por abrumadora mayoría, en Caracas, Venezuela Ariana Cubillos - AP

Fundadora del movimiento Vente Venezuela, la popularidad de Machado creció exponencialmente en el último año, cuando emergió como la ganadora absoluta de las primarias de la oposición, con más del 90% de los votos. Separada de la carrera presidencial por una sentencia de la Contraloría General, confirmada también por el Tribunal Supremo, la ‘dama de hierro’ de Venezuela (apodada así por su admiración por la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher) no se rindió.

Primero abrazó la candidatura de González, la única de la Plataforma Unida Democrática (Pud) que no cayó bajo la censura de las autoridades, y luego se convirtió en la impulsora incansable de su campaña electoral. Junto al ex embajador de 75 años, y detrás del lema “libertad hasta el final”, Machado recorrió todo el país, contra las intimidaciones y obstáculos del régimen, que detuvo al menos a setenta de sus colaboradores y simpatizantes, llegando incluso a cerrar restaurantes que se habían atrevido a servirle una comida.

Licenciada en ingeniería industrial y especializada en finanzas, la ‘sifrina’ (como se llama en Venezuela a las jóvenes de buena familia) cree en la libertad individual y la propiedad privada como principios fundamentales. A nivel social, se muestra a favor del matrimonio homosexual y flexible en la despenalización del uso terapéutico de la marihuana, mientras que se muestra en contra del aborto, con excepción de los casos de violación.

Agencias ANSA y DPA

LA NACION