ROMA.- "No nos tomemos el pelo. ¿Cómo podemos ser respetados por la Turquía de Erdogan o por los Estados Unidos de Trump si no nos ponemos de acuerdo en Europa? Si no lo hacemos, somos ridículos". Son palabras del profesor Mario Monti , excomisario europeo, exprimer ministro y ministro de Economía de Italia . En una entrevista por Facebook con miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera, Monti, que es senador vitalicio, no ocultó su preocupación por la división que ostenta hoy la Unión Europea ( UE ) ante la pandemia . Monti, de 77 años, diferenció la crisis actual por el nuevo coronavirus con la que vivió Europa en 2011-2012, cuando fue víctima de un ataque especulativo de los mercados por temor a una salida del euro de países hiperendeudados como Italia. Entonces Monti -cuyo padre, hijo de inmigrantes, nació en Luján- presidió un gobierno técnico que evitó ese panorama negro. "Ahora son necesarios mecanismos financieros y monetarios que permitan un alivio temporario para esos países que más lo necesitan, especialmente afectados por el coronavirus", dijo.

-¿Por qué ni siquiera el coronavirus pudo unir a la UE? ¿Corre el riesgo de perder su esencia?

-Sí, corre ese riesgo. Pero no le echaría la culpa a los países del norte. Creo que tenemos que dar un paso adelante de tipo psicológico. En el sur, debemos dejar de pensar que la solidaridad es un derecho nuestro y un deber de los demás. Y en el norte habría que entender que ayudar a otros en momentos difíciles puede hacer al otro más propenso a ayudar cuando uno tiene momentos de dificultad.

-¿Qué pasa si no hay acuerdo?

-Temo que los grandes bloques como Estados Unidos y China se cerrarán más, y países como Alemania, que viven de las exportaciones, se paralizarían porque necesitarán del mercado interno europeo.

-En Holanda hay fuertes sentimientos anti-UE. ¿Podría ser el principio de una Europa a dos velocidades?

-No lo sé. La otra vez, durante la crisis financiera de 2011-2012, fue un gran problema lo de la Europa a dos velocidades. Europa necesita europeos, todos, de primera velocidad. Que Europa haga las cosas mejor que sus Estados miembros. Pero no nos tomemos el pelo ¿cómo podemos ser respetados por Erdogan en Turquía o por Trump en Estados Unidos, si los europeos no nos ponemos de acuerdo? Somos ridículos.

-¿Cree que el Fondo Monetario podrá ser indulgente con la Argentina, paralizada por el coronavirus y aquejada por una deuda impagable?

-Sigo las peripecias de la Argentina, donde nació mi padre... Argentina suma el equivalente de la crisis europea del 2011-2012 y la crisis europea actual. Es decir, tiene al mismo tiempo crisis financiera y el coronavirus. Hace falta realmente un papa argentino.