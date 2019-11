Más tensión con México: Trump designará terroristas a los carteles

Trump, en el tradicional perdón a un pavo por el día de Acción de Gracias Crédito: Saul Loeb / AFP

Durante una entrevista anunció que la Casa Blanca trabaja en esa medida; el gobierno de López Obrador dijo que no admitirá ninguna violación de su soberanía

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tensó la relación bilateral con México al anunciar en una entrevista que designará a los carteles mexicanos como " organizaciones terroristas", una polémica reacción a la creciente ola de violencia que azota al país, y que semanas atrás cobró notoriedad con el brutal asesinato de miembros de un clan mormón.

"Voy a designar a los carteles", adelantó Trump, en una entrevista con el columnista Bill O'Reilly. "Estuve trabajando en eso por los últimos 90 días, no es fácil, hay que atravesar un proceso y estamos bien adentrados en ese proceso", agregó.

Trump había dicho a principios de este año que consideraba "muy seriamente" la posibilidad de avanzar con esa designación contra los carteles, y cuando se produjo el asesinato de integrantes de la familia LeBarón cerca de la frontera con Estados Unidos semanas atrás le propuso en Twitter al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, librar una "guerra" contra el crimen organizado.

El magnate siempre ha descripto a México como una fuente de criminales y drogas, y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Al lanzar su candidatura, en 2015, declaró que México traía "drogas", "crimen" y "violadores".

De concretarse, la movida podría tener un efecto dominó en la relación bilateral, al abrir la puerta para reducir programas de cooperación, o la exclusión de México para recibir préstamos e inversiones de agencias federales o de líneas de créditos de organismos internacionales.

Desde México, López Obrador, rechazó la movida intentando ofrecer un tono diplomático en la víspera del Día de Acción de Gracias.

"Hoy es víspera del Día de Gracias en Estados Unidos, quiero mandarles un abrazo. No es un buen día para la confrontación política", dijo en su clásica conferencia de prensa matutina. "No quiero polemizar este día ni mañana. Solo decir: cooperación, sí; intervencionismo, no. Y ahí lo dejamos", remarcó.

Antenoche, el ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, había afirmado en Twitter que México "no admitirá nunca acción alguna que signifique violación de su soberanía nacional".

Ebrard prometió además actuar "con firmeza", y concluyó: "Respeto mutuo es la base de la cooperación".

El nuevo foco de tensión en la relación bilateral agregó un nuevo contrapunto entre Trump y AMLO, quien este fin de semana cumplirá un año en el poder. México y Estados Unidos tienen uno de los vínculos más estrechos del planeta -más de 30 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, y el comercio bilateral rozó los 700.000 millones de dólares el año anterior-, pero desde la llegada de Trump a la Casa Blanca ha estado bajo un creciente estrés.

En más de una ocasión, Trump coqueteó con la idea de enviar tropas al sur de la frontera, una idea que el gobierno de México rechaza de plano.

"Cuando tu única herramienta es un martillo, cada problema parece un clavo. La caja de herramientas necesaria para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales es diferente de la que necesita para enfrentar a los terroristas, sin importar cuán violentos y despreciables se vuelvan los criminales y los narcotraficantes", escribió el exembajador mexicano en Washington Arturo Sarukhán en un reciente artículo para Brookings Institution, un think tank the Washington.

Sarukhán advirtió sobre la posibilidad de que México se convierta en una "piñata electoral" a medida que la campaña presidencial en Estados Unidos gane temperatura. Trump ya comenzó a utilizar un nuevo eslogan en sus actos: "Completemos el muro", en referencia a su icónica promesa de construir un muro que recorra toda la frontera sur del país.

El presidente puso ahora al frente de ese proyecto a su yerno y asesor, Jared Kushner.

No fueron pocos quienes recordaron, apenas se conoció esa designación, que Kushner había recibido la Orden del Águila Azteca por parte del expresidente Enrique Peña Nieto, el máximo galardón que México le otorga a un extranjero.